$91.87+0.2399.97-0.29
Почта

Обязательную сдачу ЕГЭ хотят отменить

В Госдуме подготовили проект закона, которым предлагается отменить обязательную сдачу Единого госэкзамена при выпуске из школы. Депутаты также предлагают дать школьникам право выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами.

Обязательную сдачу ЕГЭ хотят отменить
© РИА Новости

Ожидается, что принятие законопроекта позволит проводить более качественный отбор среди кандидатов на поступление в колледжи, училища и техникумы, а также увеличит приток желающих получить профессиональное обучение. ЕГЭ смогут сдавать те, кто решит продолжит обучение по программам высшего образования.

Дети
Госдума