Обязательную сдачу ЕГЭ хотят отменить

В Госдуме подготовили проект закона, которым предлагается отменить обязательную сдачу Единого госэкзамена при выпуске из школы. Депутаты также предлагают дать школьникам право выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами.

Ожидается, что принятие законопроекта позволит проводить более качественный отбор среди кандидатов на поступление в колледжи, училища и техникумы, а также увеличит приток желающих получить профессиональное обучение. ЕГЭ смогут сдавать те, кто решит продолжит обучение по программам высшего образования.