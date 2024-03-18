Как укрепить зубную эмаль у детей

Для сохранения зубной эмали у детей важно вывозить их в теплые страны или за город, чтобы они получали витамин D вместе с солнцем. Об этом Pravda.Ru рассказала стоматолог, к. м. н., врач высшей категории Валида Будакиду.

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Если такой возможности нет, она рекомендует давать им витамин D и кальций. Кроме того, важно включать в их рацион питания больше продуктов, содержащих кальций, добавила врач.

«Я бы посоветовала внимательнее наблюдать за своими детьми. Если они вдруг стали капризными, значит, что-то произошло. Я говорю не про балованных детей, а про обычных. В таком случае надо сдать общий анализ крови, чтобы посмотреть, есть ли сдвиги. Если сдвиги лейкоцитарной формулы, то ищите причину», — отметила Будакиду.

Челюстно-лицевой хирург, стоматолог-имплантолог Илья Коробков до этого говорил, что продукты, содержащие витамин С и кальций, помогут сохранить белизну зубов или усилить ее. По его словам, к таким продуктам в первую очередь относятся сельдерей, репа, дайкон, морковь, сладкий перец, брокколи.