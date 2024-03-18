Правила безопасности для детей

В транспорте важно быть внимательным и осмотрительным. Передвигаясь по городу вместе с ребенком, родители могут контролировать ситуацию и следить за его безопасностью. Но взрослея, ребята самостоятельно совершают поездки, гуляют с друзьями. Чтобы обезопасить детей, необходимо учить их правилам поведения в дороге.

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Дорога и транспорт — это места, где правила безопасности играют особенно важную роль. Неосмотрительное поведение может привести к серьезным последствиям, поэтому важно самим не забывать о безопасности и, конечно, учить этому детей.

Специалист семейного центра «Оберег» Светлана Касаткина рекомендует родителям обучать своих детей правилам безопасности на дороге с самого раннего возраста. Эти меры помогут защитить ребенка, сохранить ему жизнь и здоровье.

Правильное передвижение через дорогу. Родители должны научить детей пользоваться светофорами, подземными и наземными переходами. Важно объяснить им, что нужно сначала остановиться, убедиться, что нет машин, велосипедистов или людей на электросамокатах, и только затем переходить улицу.

Значимость светоотражающих элементов. Важно обеспечить детей специальными наклейками на одежду или рюкзак, особенно в темное время суток. Это повысит видимость ребенка для водителей и уменьшит риск дорожно-транспортных происшествий.

Если другие ребята настаивают на риске. Нередко можно увидеть, как молодые люди катаются снаружи поезда в метро или на железной дороге. Необходимо проговорить, что подобный способ передвижения угрожает жизни и категорически недопустим. Ребенок должен уметь противостоять давлению сверстников, понимать, что их одобрение — не важнее безопасности. Маме и папе стоит объяснить детям, что настоящие друзья не отвернутся, получив отказ.

Комфорт и безопасность других пассажиров. Объясните, что при проезде в транспорте важно снимать со спины рюкзак — так его не зажмет дверями, и он не будет мешать другим людям. Также и при перевозке крупных предметов — стоит внимательно следить за своими вещами, чтобы не создавать трудности другим и себе.

— Стрессовой может стать ситуация, когда ребенок потерял проездной билет или у него нет денег. Проговорите план действий на этот случай: запасной проездной в рюкзаке или банковская карта, куда мама с папой смогут перевести нужную сумму. Важно, чтобы дети не паниковали и не расстраивались, действовали в этот момент обдуманно, — добавляет Светлана Касаткина.

Пример и обучение. Родители сами должны соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и предусмотрительными. Также важно проводить обучающие занятия с детьми по безопасному поведению на дороге, играя вместе и обсуждая ситуации, которые могут возникнуть.

— Когда ребенок добирается куда-то самостоятельно, нужно обсудить с ним важные моменты для безопасности. Первый шаг — проговорить маршрут, на чем он поедет, какие пересадки предстоит сделать и где. Нужно объяснить, как действовать, если потерялся: например, обратиться к сотруднику транспортной службы или полиции. Полезно также определить возможные места встречи с родителями, — комментирует инспектор ДПС лейтенант полиции Лапин Алексей.

Эти советы помогут родителям защищать своих детей от неприятностей и обеспечить им безопасное передвижение по улицам. Если же в этом вопросе возникают трудности, на помощь всегда готовы прийти специалисты семейных центров. Они проводят занятия и интерактивные лекции, где учат ребят безопасному поведению. Также на встречи приглашаются сотрудники ДПС, полиции, МЧС и другие.

— Говоря с детьми о безопасности, мы строим основу для их защиты и уверенности в себе на улицах города. Роль родителей в этом вопросе велика, так как именно они становятся первыми учителями и примером в формировании правильного поведения. Встречи в семейных центрах также занимают важное место в этом вопросе. Здесь ребята получают не только теоретические знания, но и практические навыки для эффективного реагирования на сложные ситуации. Благодаря таким мероприятиям они могут научиться распознавать опасности, принимать обдуманные решения и чувствовать себя защищенно и уверенно в городской среде, — отмечает старший инспектор ДПС капитан полиции Алексей Кузьмин.

Подробная информация о занятиях расположена на портале «Мой семейный центр». Для записи перейдите на интерактивную карту, выберите удобное учреждение и воспользуйтесь сервисом «Записаться на прием».