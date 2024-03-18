Всему свое время: российские ученики не торопятся сдавать ЕГЭ досрочно

Количество желающих сдать ЕГЭ досрочно по сравнению с предыдущим годом снизилось в шесть раз, сообщает Рособрнадзор. При этом школьников ждут изменения: с этого года ЕГЭ по одному из предметов можно будет пересдать летом, еще до окончания приемной кампании в вузах. Кроме того, некоторые выпускники, включая военных и спортсменов, смогут сдавать экзамены в другие периоды.

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Как развивается система ЕГЭ и остались ли изъяны в процедуре экзаменов, рассуждает директор московской школы № 117, заслуженный учитель России Ирина Бабурина.

Ирина Бабурина директор московской школы № 117, заслуженный учитель России

«Уже и так есть такое решение, что все результаты ЕГЭ, которые раньше были законны только в течение одного года, теперь можно использовать четыре года. На следующий год выпускник, который плохо сдал экзамен, мог позволить себе пересдать этот экзамен по выбору и так далее. А сейчас он может сдать и в эту экзаменационную сессию, это очень здорово, улучшить свои результаты и поступить уже в этом году в тот вуз, который он намечал. Поскольку наша школа уже много лет является базой по сдаче ЕГЭ, происходит серьезная обработка детей при входе на участок, в пункт сдачи экзаменов. Априори считают, что все дети зайдут со шпаргалками, с телефонами и так далее. Кроме того, постоянно, на каждый экзамен меняется количество учителей из разных школ, которые вынуждены рано утром приезжать из разных концов. Мы спрашиваем, почему нельзя детям, которые обучаются в этой школе, сдавать экзамены в своей собственной школе. Списать невозможно».

Механизм сдачи ЕГЭ налажен хорошо, никаких серьезных проблем сегодня нет, уверен директор лицея № 369, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Сергей Тхостов. То, что желающих досрочно сдать ЕГЭ стало намного меньше, эксперт объясняет международной обстановкой, прежде всего, это касается спортсменов.

Сергей Тхостов директор лицея № 369, член Общественной палаты Санкт-Петербурга

«В прошлом году это было 18 тысяч, сейчас это 3,5 тысячи. Мы понимаем, что многие международные соревнования на сегодняшний день мы пропускаем мимо себя, пока Олимпийская хартия не вернется с политической орбиты на орбиту исключительно спортивную. Поэтому многие ребята-спортсмены остаются в России, а это не мешает им проходить государственную итоговую аттестацию дома. Я в этом году проходил традиционный для Санкт-Петербурга предварительный экзамен, Единый государственный экзамен для родителей, впервые написал Единый государственный экзамен по несвойственному для себя предмету: я учитель математики, а писал по истории. Прошел всю процедуру — от входа до написания и выхода с пункта приема экзамена. И скажу вам абсолютно искренне и положа руку на сердце: ничто не вызывает никакой обеспокоенности и тревоги, все абсолютно четко организовано. Меня интересовал сам процесс внутри, он абсолютно ориентирован на ребенка, открытый, понятный ему. И, если не создавать какое-то общественное напряжение, поверьте мне, ребята государственную итоговую аттестацию пройдут без каких-то лишних нервных затрат. А то, что у них в этом году появляется шанс еще и пересдать неудачный экзамен, мне кажется, это вообще очень серьезно давно назревшая история».

Единый государственный экзамен ввели в 2001 году. Система менялась, и из бланков убрали задания с простым угадыванием ответа.

Экзамены проводят в три периода: досрочный, основной и дополнительный. Основной период включает в себя и резервные дни — для тех, кто не мог сдавать по уважительной причине. В этом году основной период — с 23 мая по 1 июля.