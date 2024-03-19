Ученые обнаружили новую возможную причину лишнего веса у детей

Ученые из Ливерпульского университета в Великобритании выяснили, что дети употребляют излишнее количество пищи, когда им скучно. Такая привычка «заедать» скуку может стать причиной появления лишнего веса. Результаты опубликованы в журнале Nutrients.

© Unsplash

В эксперименте британских ученых приняли участие 119 семей с детьми в возрасте от четырех до пяти лет. Родителям предложили описать характер детей и их привычки в питании. Затем всем участники эксперимента помогли создать привычную обстановку для приема пищи и предоставили продукты питания.

Проведенный анализ выявил, что дети, которым было скучно, употребляли в среднем на 36 калорий больше. Ученые объяснили, что многие дети испытывают эту эмоцию довольно часто. Привычка справляться со скукой с помощью пищи может привести к регулярному перееданию. Накопление лишних калорий, в свою очередь, ведет к негативным последствиям в виде жировых отложений.

Специалисты подчеркнули, что не обязательно постоянно развлекать детей, чтобы избежать скуки. Важно научить их самостоятельно находить занятия, не связанные с едой, для предотвращения питания сверх меры.