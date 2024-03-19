Стало известно, как снизить риск детского ожирения: это должна знать мама каждого малыша
Согласно новому исследованию, опубликованному научным журналом Pediatrics, риск детского ожирения снижает грудное вскармливание младенцев, причем индекс массы тела матери значения не имел.
«Медицинские работники могут использовать результаты этого исследования как возможность поощрять и продвигать грудное вскармливание среди женщин, особенно тех, кто страдает ожирением», — объяснила ведущий автор исследования Гейл Шипп, доцент Мичиганского государственного университета.
Ученые обнаружили, что регулярное грудное вскармливание в течение первых трех месяцев жизни малыша приводит к снижению ИМТ ребенка. Причем речь не о младенчестве, а о возрасте от 2 до 6 лет. Дети постарше в исследовании просто не участвовали. А каждый последующий месяц грудного вскармливания был связан со значительно более низкими показателями ИМТ ребенка, особенно для матерей, которые имели избыточный вес или страдали ожирением до того, как забеременели.