Как снизить риск детского ожирения

Согласно новому исследованию, опубликованному научным журналом Pediatrics, риск детского ожирения снижает грудное вскармливание младенцев, причем индекс массы тела матери значения не имел.

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«Медицинские работники могут использовать результаты этого исследования как возможность поощрять и продвигать грудное вскармливание среди женщин, особенно тех, кто страдает ожирением», — объяснила ведущий автор исследования Гейл Шипп, доцент Мичиганского государственного университета.

Ученые обнаружили, что регулярное грудное вскармливание в течение первых трех месяцев жизни малыша приводит к снижению ИМТ ребенка. Причем речь не о младенчестве, а о возрасте от 2 до 6 лет. Дети постарше в исследовании просто не участвовали. А каждый последующий месяц грудного вскармливания был связан со значительно более низкими показателями ИМТ ребенка, особенно для матерей, которые имели избыточный вес или страдали ожирением до того, как забеременели.