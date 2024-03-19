Какие сладости могут быть опасны для детей

Список десертов, от которых стоит отказаться.

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Жевательные конфеты и ириски.

Чаще всего, именно эти сладости родители предпочитают давать своим малышам, т.к. многим взрослым они кажутся менее вредными. К сожалению, это большое заблуждение. В составе этих конфет практически не содержится натуральных ингредиентов, однако, синтетических добавок в них в изобилии. Они оказывают отрицательное воздействие на пищеварительную систему и вызывают зависимость. Липкие остатки этих конфет наносят вред зубной эмали и провоцируют появление кариеса.

Вафли

В производстве магазинных вафель довольно часто используются консерванты, которые могут вызвать сильные аллергические реакции и негативно сказаться на работе печени. Кроме того, в начинке вафель содержится ударная доза сахара и трансжиров, поэтому данный десерт категорически не рекомендуется для детского питания.

Покупные сухофрукты

Несмотря на высокую калорийность и большое содержание сахара, натуральные высушенные фрукты не представляют особой опасности при умеренном употреблении. Курага, чернослив, изюм и др. являются источником клетчатки и антиоксидантов. Однако для улучшения внешнего вида в них нередко используют химические добавки с сульфитами. Эти вещества являются сильными аллергенами, особенно для детей, и могут вызвать зуд, сыпь, приступ астмы и анафилактический шок.

Творожные десерты и йогурты с добавками

Эти продукты в среднем содержат до 6 чайных ложек сахара на порцию. Кроме того, в них часто добавляют заменители молочных жиров, искусственные консерванты и ароматизаторы. А вот количество белка у этих десертов крайне низкое, по сравнению с натуральными молочными продуктами.

Торты и пирожные

Данные кондитерские изделия с прилавков магазинов способны вызвать сбой обмена веществ и ухудшение работы кровеносных сосудов. Это настоящие рекордсмены по содержанию трансжиров, сахара, искусственных добавок и др. заменителей натуральных ингредиентов. Особенно опасны те десерты, срок годности которых превышает 72 часа – это верный признак того, что изделие «напичкано» консервантами.

При выборе сладостей, особенно для детей, отдавайте предпочтение натуральному шоколаду, пастиле, зефиру и мармеладу с натуральными ароматизаторами и красителями.