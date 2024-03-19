Главные препятствия молодых мам при выходе на работу

12 марта на площадке Plaza Garden Ассоциация менеджеров провела заседание Комитета по женскому лидерству на тему «Женщина. Карьера. Год семьи». Эксперты обсудили, как женщинам сохранять баланс между работой и семьей, и какая поддержка со стороны работодателя может поспособствовать более быстрому выходу из декрета.

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С приветствием к собравшимся обратилась заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Катерина Киндрук, подчеркнув, что женщины становятся неотъемлемой частью экономики – «мы видим это по рейтингу «ТОП-1000 российских менеджеров», куда в 2022 году вошли 29 процентов женщин, а в 2023 – уже 44 процента, и мы ждем увеличения этого соотношения в нынешнем году».

Модератором встречи стала сопредседатель Комитета по женскому лидерству Марина Рыкова, директор по стратегическому маркетингу Герофарм, обозначившая тренд на профессиональное развитие женщин параллельно с реализацией внутри семьи.

«Мы видим, что в стране хотят ввести здоровую моду на многодетность и появление первого ребенка у женщины до достижения 35 лет, но, чтобы этого добиться, женщин надо поддерживать – как государству, так и работодателям, 25 процентов которых, согласно опросам, считают правильным выходить на работу не позднее чем через 1,5 года после начала декрета», – обозначила она. — Удаленка – это спасение для работающих родителей, — уверена Наталья Воеводина, экс-топ менеджер Росбанка, практик бережливого производства и технологической и операционной эффективности,

Амбассадор повестки корпоративной социальной ответственности.

— Среди женщин с детьми до 5 лет текучка составляет 34 процента, среди мужчин – 20 процентов, а ведь это большие операционные риски». Компаниям нужны стабильно работающие люди, а этим людям, в свою очередь важнее соблюсти баланс между домом и работой, нежели получать более высокий доход, добавила Наталья.

В числе инструментов, которыми работодатель может помочь женщинам вернуться к рабочему режиму — ДМС, в том числе на детей, гибридный формат работы, возможности обучиться новому, чтобы восполнить утерянные за время декрета знания. Что касается приоритетов молодых родителей в вопросах выхода на работу, то 69 процентов из них важно иметь гибкий график, удаленную работу, дополнительные выходные, поддержку кормления детей на рабочем месте, корпоративный детский сад или няню.

С этим мнением согласилась и Жанна Белянкина, директор по продажам Dogma, подчеркнув, что помимо удобного графика работы важно наличие в офисе комнаты матери и ребенка, где сотрудница сможет покормить малыша.

— Это поможет многим работающим кормящим мамам раньше выходить из декрета», – отметила эксперт. Также необходимо обратить внимание на возможность ухода в декрет среди мужчин. «Сейчас многие из них сталкиваются с непониманием в коллективе, если берут отпуск по уходу за ребенком. Если этот вопрос популяризировать, то возможно, для некоторых семей это решение будет выгоднее для семейного бюджета и позволит установить более крепкие связи внутри семьи.

Преимущества российского законодательства подчеркнула Юлия Мясникова, старший партнер, руководитель практики по работе с частными клиентами МКА «Николаев и партнеры».

— Например, в США государство не компенсирует женщинам 140 дней отпуска по беременности и родам, – отметила она. – Кроме того, там нет сохранения рабочего места за ушедшей в декрет». При этом в России, напомнила Юлия, беременную женщину невозможно уволить, а на работу ее принимают без испытательного срока. — Сегодня пришло время менять образ женщин в том числе в науке, — отметила Яна Старовойтова, генеральный директор агентства стратегий Cobrand, президент кластера отраслевого брендинга, вице-президент Уральского союза туриндустрии по геобрендингу, директор по развитию Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области, доцент УрГЭУ.

Помочь женщинам справляться с большим объемом разноплановых задач, по мнению эксперта, может такой прием, как фасилитация – это процесс оказания помощи внутри коллектива, в основе которого лежит взаимное соглашение и удовлетворение позиции всех участников обсуждения, их вовлеченность, заинтересованность и раскрытие потенциала.

Ольга Собченко, управляющий партнер центра корпоративных коммуникаций С-ГРУП и главный редактор портала «Фарммедпром», подчеркнула, что молодые мамы – очень мотивированные работницы, «им просто нужна поддержка, второй шанс начать строить карьеру, своеобразный рестарт». Эксперт уверена, что компаниям стоит присмотреться именно к этой категории сотрудников.

Эксперты встречи в очередной раз призвали женщин не замалчивать проблемы и препятствия в вопросах выхода на работу после декрета – «так ваш голос будет услышан, и это позволит снизить сильное в нашем обществе патриархальное влияние».