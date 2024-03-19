У трудных подростков появятся наставники

В Госдуму внесен законопроект о наставничестве для детей в трудной жизненной ситуации, сообщил автор законопроекта, председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

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Планируется создать реестр лиц, допущенных к наставнической деятельности на базе единой информационной системы ДОБРО.РФ и ГИС "Профилактика", которая также будет создана законом. Желающие стать наставниками смогут оставить заявку на внесение в реестр, а комиссия по делам несовершеннолетних, с помощью ГИС "Профилактика", направит наставников к подопечным. Наставники будут отчитываться перед комиссией о проделанной работе раз в полгода.

Решения о назначении наставника, его замене или отмене назначения, будет принимать комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Необходимые правила и критерии для принятия подобных решений будут утверждены Минпросвещения.

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Сейчас на профилактическом учете находится более 420 тысяч несовершеннолетних.

"В советское время был создан целый институт народной педагогики и наставничества - "общественные воспитатели". В ряде регионов такая практика наставничества до сих пор действует, и она успешно себя зарекомендовала: подростки после работы с наставником и участия в социальных проектах снимаются с учета, возвращаются в нормальную жизнь. Мы предлагаем эту практику законодательно закрепить и масштабировать, создать институт наставничества в системе профилактики, цель которого - дать второй шанс тысячам ребят, нуждающихся в такой поддержке", - отметил автор законопроекта, председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Наставниками не смогут стать фигуранты уголовных дел, иностранные агенты, граждане, не допущенные к педагогической деятельности в соответствии с Трудовым кодексом, а также лица, которые не могут быть учредителями, участниками или членами некоммерческих организаций (в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"), не допущенные к трудовой деятельности в сферах образования и воспитания несовершеннолетних, медицинского обеспечения, социальной защиты и обслуживания, детско-юношеского спорта.