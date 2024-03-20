Россиянка установила рекорд, родив детей с разницей в возрасте более 34 лет

Жительница Краснодара, 51-летняя Светлана Халимова установила в России новый рекорд. Разница в возрасте между ее старшим и младшим ребенком составляет более 34 лет. Об этом сообщает официальный сайт Книги рекордов России.

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Своего старшего сына женщина родила в 1988 году, а младшую дочь – в 2023 году. Их разница в возрасте составляет 34 года 4 месяца и 23 дня. Результат попал в Книгу рекордов России, как «Наибольшая разница в возрасте между братом и сестрой в России».

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало о 102-летней пенсионерке, которая планировала спрыгнуть с парашютом. За свою долгую жизнь ей удалось установить 16 рекордов. Впервые с парашютом она прыгнула в 93 года.