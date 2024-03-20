Можно ли давать детям кофе и когда стоит это делать

Можно ли давать детям кофе и когда? Памятка для родителей
Чашечка кофе с утра для взрослых — хороший способ начать рабочий день, взбодриться и лучше соображать. А что насчёт детей? Стоит ли соглашаться, если ребёнок тоже просит налить ему чашечку? Можно ли вводить в рацион ребёнка кофе, «Секрету фирмы» рассказал терапевт медицинского центра «Неболит» Артемий Липилин.
Как кофе влияет на организм
Кофе содержит больше 100 органических соединений, отметил Липилин. Наибольший интерес представляют два из них — кофеин и тригонелин. Это алкалоиды — соединения, содержащие атом азота.
«Большинство алкалоидов образуются в различных тканях растений для защиты от поедания насекомыми и животными. Иными словами, это яды, которыми защищаются растения. Так что, когда человек употребляет кофе, он вводит в свой организм ядовитое вещество», — отметил врач.
Тригонелин обладает выраженным гипогликемическим и гиполипидемическими свойствами, то есть снижает уровень сахара и жироподобных веществ в крови.
Кофеин в тех или иных количествах есть почти во всех тонизирующих напитках на основе растительного сырья — в чае, мате, какао и гуаране. Бодрящий эффект кофе связан с таким веществом, как циклический аденозинмомнофсфат (цАМФ).
«Через это вещество передаются сигналы от различных биологически активных веществ, в частности, адреналина. Накопление цАМФ в клетках приводит к усилению эффекта от адреналина. Именно по этой причине мы чувствуем прилив сил после чашки крепкого кофе — адреналина в организме не стало больше, но увеличилось количество его "усилителя"», — пояснил медик.
На уровне систем организма это проявляется в виде учащения пульса, расширения сосудов (в первую очередь скелетных мышц, головного мозга и почек). Усиление эффектов адреналина в совокупности с расширением сосудов головного мозга (по сути, усиление снабжения нейронов кислородом и питательными веществами) приводит к повышению активности в коре головного мозга — возбуждению.
Как кофе влияет на детей
Когда дело касается детей, нужно учитывать их массу тела, отметил врач. Малая доза кофеина у ребёнка может вызвать такие же эффекты, как у взрослого, но с токсическими последствиями.
«Дело в том, что кора детей до 12–14 лет "незрелая" — очаги возбуждения имеют свойство распространяться на соседние области и образовывать новые очаги. Так что вместо прилива бодрости и повышения умственной активности ребёнок получит нарушение сна и эмоциональную нестабильность. У маленьких детей это и вообще может привести к судорогам», — сказал Липилин «Секрету».
По словам врача, вводить в рацион ребёнка кофе имеет смысл не раньше 12 лет. В более раннем возрасте риск от употребления кофе превосходит ожидаемую пользу. Но всегда есть альтернативы — кофе без кофеина, ячменный и цикориевый.