Можно ли давать детям кофе и когда стоит это делать

Чашечка кофе с утра для взрослых — хороший способ начать рабочий день, взбодриться и лучше соображать. А что насчёт детей? Стоит ли соглашаться, если ребёнок тоже просит налить ему чашечку? Можно ли вводить в рацион ребёнка кофе, «Секрету фирмы» рассказал терапевт медицинского центра «Неболит» Артемий Липилин.

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Как кофе влияет на организм

Кофе содержит больше 100 органических соединений, отметил Липилин. Наибольший интерес представляют два из них — кофеин и тригонелин. Это алкалоиды — соединения, содержащие атом азота.

«Большинство алкалоидов образуются в различных тканях растений для защиты от поедания насекомыми и животными. Иными словами, это яды, которыми защищаются растения. Так что, когда человек употребляет кофе, он вводит в свой организм ядовитое вещество», — отметил врач.

Тригонелин обладает выраженным гипогликемическим и гиполипидемическими свойствами, то есть снижает уровень сахара и жироподобных веществ в крови.

Кофеин в тех или иных количествах есть почти во всех тонизирующих напитках на основе растительного сырья — в чае, мате, какао и гуаране. Бодрящий эффект кофе связан с таким веществом, как циклический аденозинмомнофсфат (цАМФ).

«Через это вещество передаются сигналы от различных биологически активных веществ, в частности, адреналина. Накопление цАМФ в клетках приводит к усилению эффекта от адреналина. Именно по этой причине мы чувствуем прилив сил после чашки крепкого кофе — адреналина в организме не стало больше, но увеличилось количество его "усилителя"», — пояснил медик.

На уровне систем организма это проявляется в виде учащения пульса, расширения сосудов (в первую очередь скелетных мышц, головного мозга и почек). Усиление эффектов адреналина в совокупности с расширением сосудов головного мозга (по сути, усиление снабжения нейронов кислородом и питательными веществами) приводит к повышению активности в коре головного мозга — возбуждению.

Как кофе влияет на детей

Когда дело касается детей, нужно учитывать их массу тела, отметил врач. Малая доза кофеина у ребёнка может вызвать такие же эффекты, как у взрослого, но с токсическими последствиями.

«Дело в том, что кора детей до 12–14 лет "незрелая" — очаги возбуждения имеют свойство распространяться на соседние области и образовывать новые очаги. Так что вместо прилива бодрости и повышения умственной активности ребёнок получит нарушение сна и эмоциональную нестабильность. У маленьких детей это и вообще может привести к судорогам», — сказал Липилин «Секрету».

По словам врача, вводить в рацион ребёнка кофе имеет смысл не раньше 12 лет. В более раннем возрасте риск от употребления кофе превосходит ожидаемую пользу. Но всегда есть альтернативы — кофе без кофеина, ячменный и цикориевый.