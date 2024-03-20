На ЕГЭ-2024 разрешили аргументы из фильмов, сериалов, аниме, манги и видеоигр

Сюжет фильмов, сериалов, аниме, манги и видеоигр можно использовать в качестве аргумента в сочинении по русском языку на ЕГЭ-2024. Это стало известно из новых металогических документов ФИПИ для подготовки к Единому государственному экзамену.

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Раньше при написании сочинения не требовалось приводить аргументы из других произведений — их можно было использовать в качестве дополнительного мнения. Фактически ими могли стать те же фильмы, сериалы, игры, аниме и манги.

В 2024 году же Федеральный институт педагогических измерений требует аргументировать своё мнение в сочинении и сторонними произведениям, а в их перечень как раз вошли фильмы, сериалы, игры, аниме и манги. Также отмечается, что можно использовать «интерпретации» сюжетов из этих произведений.