В России выросла стоимость летнего отдыха в детских лагерях

Стоимость путевок в летние лагеря для детей на Юге России заметно увеличилась. Эксперты рассказали, на сколько подорожал отдых.

© РИА Новости

«В Российском союзе туриндустрии (РСТ) зафиксировали повышение стоимости путевок в коммерческие детские лагеря по России в этом году в среднем от 5 до 12 %», – пишут «Ведомости» со ссылкой на руководителя комиссии РСТ по детскому отдыху и активному туризму, генерального директора туроператора «Диал-тур» Татьяну Иванову.

Такие данные подтвердили изданию еще в трех компаниях, которые занимаются организацией детского отдыха.

Также отмечается, что сильнее всего подорожали путевки на курорты в Краснодарском крае, включая Черноморское побережье Кавказа. В среднем цены выросли на 20–30 процентов. В итоге стоимость путевки с учетом проезда может доходить до 100 тысяч рублей.

Ранее россиянам сообщили, что в отдых в нескольких странах станет дешевле. Эксперт назвал самые выгодные направления.