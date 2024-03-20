В российские школы хотят вернуть оценку за поведение

В России предложили вернуть в школы оценку за поведение, которая будет влиять на баллы ЕГЭ. С такой инициативой выступил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества Валерий Фадеев, сообщает «Коммерсант».

Такое решение возникло на основе опроса педагогов, которое провела омбудсмен Ульяновской области.

В результате выяснилось, что большинство учителей сталкиваются с унижением, оскорблениями, хамством и различными издевательствами со стороны учеников, однако у педагогов нет инструментов приструнить «хулиганов».