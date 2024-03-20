Учителя выступили против возвращения оценки за поведение

Защитить учителей от учеников с помощью оценки за поведение не получится, потому что в этом случае учителя превратятся в надзирателей с безграничной властью, сказал НСН Всеволод Луховицкий.

Вводить в школах оценки за поведение не имеет смысла из-за их субъективности, такая отметка может стать инструментом давления как на учителей, так и на детей. Об этом НСН заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что намерен обсудить со специалистами возможность вернуть в школы оценку за поведение, которая может влиять на баллы по ЕГЭ. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». Луховицкий заявил, что от такого нововведения больше вреда, чем пользы из-за субъективности такой оценки.

«Я надеюсь, что это будет не кулуарное обсуждение в министерстве, а прежде всего к нему привлекут родительскую и учительскую общественность. Не стоит принимать никакие скоропалительные, резкие шаги. Также, надеюсь, учтут мнение вузовских преподавателей, которые вряд ли одобрят то, что они должны будут принимать детей в вуз, учитывая субъективное мнение учителей. Любая оценка уже предполагает субъективность. А оценка за поведение, поскольку никто не знает, что такое поведение, будет полностью субъективной либо формальной. Оценки за поведение как раз и отменили, потому что они абсолютно субъективны. Если их будут учитывать, например, при поступлении в вуз, то это совершенно неизбежно приведет к различным способам давления на учителей, чтобы педагог повысил оценку, на детей, чтобы дети вели себя так, как этого хочет учитель. Думаю, что большинство согласится со мной», — сказал Луховицкий.

Собеседник НСН также усомнился в том, что данная мера поможет защитить учителей от учеников.

«Защита учителей проявляется не в этом. Если беззащитному униженному человеку вдруг дать возможность унижать других, представляете, что из этого получится? Получится надзиратель. Защита трудовых прав — это отношения между работодателем и работником, между директором и учителем, между учителем и учредителем (управлением образования). Эти отношения можно уточнять, менять, улучшать, гарантировать учителям защиту. От детей учителей защищать не надо. Это унизительно, когда в соцсетях предлагают взрослого человека защитить от ребенка. Если будут созданы учредителями нормальные условия для работы учителя, то вопрос защиты от ребенка не встанет. Точно так же, как не встанет вопрос о защите ребенка от учителя», — резюмировал он.

Ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов заявил, что школьников нельзя будет привлечь к ответственности за оскорбление учителя, поэтому приравнивание учителей к полицейским невозможно с юридической точки зрения.