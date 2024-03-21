Четыре главные ошибки при выборе няни для ребенка

Найти ребёнку няню — непростая задача для родителей. Важно, чтобы она хорошо ладила с малышом и чтобы ей можно было довериться. Но ведь все люди разные и запросы у мам и пап тоже. О том, как не ошибиться с выбором няни для ребёнка, «Мосленте» рассказала профессиональный рекрутер, создатель агентства по подбору нянь и домашнего персонала, автор книги «Хочу быть няней» Светлана Тошич.

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Как выбрать няню

По словам эксперта, при выборе няни важно не допустить несколько ошибок:

Поверить чьим-то рекомендациям без личного собеседования.

Дело в том, что у всех разные запросы и жизненные ситуации: кому-то важно, чтобы няня ещё и еду готовила, а кому-то необходимо, чтобы она могла раньше приходить и уходить. Здесь много нюансов, и поэтому лучше сформулировать все свои запросы заранее, ещё до размещения объявления.

Надеяться, что няня знает, что и как нужно делать у вас дома.

Все требования нужно проговаривать или даже прописывать в договоре. Иначе ожидания не совпадут с действительностью. Опять же потому, что все люди разные. Плюс человек может просто не знать, что именно любит и умеет ваш ребёнок. Идеально провести пробные дни перед окончательным наймом — они помогут вам скорректировать работу няни и дать понять, чего именно вы хотите.

Навешивать ярлыки и поддаваться стереотипам.

Такой подход сужает ваш выбор. Например, если в целом резюме вам понравилось, но какой-то пункт смущает, не стоит вычёркивать кандидата. Лучше пригласить его на собеседование или провести небольшой созвон. Иногда лучшая няня — не та, у которой идеальное резюме, а та, которая хорошо проявляет себя в пробный день или конкретно отвечает на вопросы.

Игнорировать письменные договорённости об условиях сотрудничества.

Когда вы заключаете договор, то, по сути, становитесь работодателем. И в этих трудовых отношениях должны быть определены чёткие детали сотрудничества. Плюс договор позволяет защитить ваши права и получить компенсацию, если возникнут какие-то проблемы.

Какой должны быть няня

Ранее директор агентства по подбору домашнего персонала Анна Жукова рассказала, что идеальная няня должна: