В Москве многодетным семьям упростили подтверждение льготного статуса

Многодетные семьи Москвы смогут получить удостоверение, подтверждающее их льготный статус, в цифровом формате. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

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Сегодня в столице насчитывается 213 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются около 500 тысяч несовершеннолетних детей. Получить статус многодетной семьи в Москве можно онлайн на портале mos.ru. Одновременно с оформлением такого статуса у многодетных семей теперь есть возможность получить цифровое удостоверение, которое можно скачать из личного кабинета на портале на смартфон.

Для подтверждения права на льготу потребуется показать уникальный QR-код — им можно поделиться со всеми членами семьи, тогда как ранее на всю многодетную семью выдавалось одно бумажное удостоверение.

Удостоверение многодетной семьи требуется для подтверждения статуса при получении федеральных льгот, а также скидок в магазинах, учреждениях культуры и соцслужбах. Помимо выплат на детей, многодетные семьи ежемесячно получают скидки и компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг, взносов на капремонт, приобретение школьной формы и других товаров, имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатные билеты в музеи, парки культуры и отдыха, а также на выставки по всей стране.

Кроме того, многодетные семьи могут оформить бесплатные парковочное разрешение, лекарства на детей, а дети из многодетных семей — получить бесплатное питание в школьной столовой.