Три опасности раннего начала карьеры детей-актеров

Начало актерской карьеры в детском возрасте несет в себе три опасности. О них сайту «Страсти» рассказал психолог Константин Сибитёв.

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Первая опасность – это психологическое давление и груз ответственности. К детям начинают относиться как к звезде, которая «должна и обязана».

«Начиная работать в индустрии развлечений, дети подвергаются высокому уровню стресса и ожиданий. Они могут столкнуться с необходимостью постоянно доказывать свою способность и соответствовать ожиданиям режиссеров, публики, а чаще всего родителей», - сказал эксперт.

Вторая опасность – нарушение естественного детского развития: физического, эмоционального и социального.

«Они лишаются возможности проводить время со сверстниками, участвовать в школьных мероприятиях и развиваться в соответствии с естественным ритмом развития. Они с детства попадают во взрослый мир, практически не имея возможности побыть беззаботным ребёнком», - сказал психолог.

Третья опасность – ограничение образовательных возможностей.

«Интенсивная съемочная деятельность может мешать обучению и получению образования. Это может привести к отставанию в учебе и даже к психологическому развитию. Впоследствии, если они не догоняют сверстников, то испытывают глубокий комплекс неполноценности в связи с тем, что недостаточно грамотны или эрудированы», - сообщил Сибитёв.

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