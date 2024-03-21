Как избежать ожирения у детей

За последние десятилетия число детей и подростков, страдающих от ожирения, возросло многократно, рассказала NEWS.ru врач-диетолог Наталья Круглова. По ее словам, дробное питание маленькими порциями поможет уберечь ребенка от избыточного веса. Врач также посоветовала сократить количество сладкой и жирной пищи.

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За последние десятилетия число детей и подростков, страдающих от ожирения, возросло многократно. Избежать ожирения можно несколькими способами. Во-первых, питание ребенка должно быть дробным, а порции небольшие. Перерывы между едой не должны превышать более четырех, пяти часов. Лучше сократить количество сладкой и жирной пищи, и, наоборот, добавить в рацион больше полезных продуктов. Также лучше исключить фастфуд, газировки, чипсы, — рассказала Круглова.

Диетолог добавила, что в качестве перекуса можно давать детям фрукты, овощи или злаковые батончики без сахара. Последний прием пищи должен быть за три-четыре часа до сна, чтобы желудок успевал переваривать еду, пояснила она.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что отказ от употребления картофеля в пользу макарон и риса вызывает дефицит витаминов. По ее словам, когда люди решают сесть на диету, они часто исключают картофель из своего рациона, полагая, что он способствует ожирению, диабету и проблемам с пищеварением, однако ученые настоятельно рекомендуют не быть настолько категоричными.