Нормально ли грустить после родов: что надо знать про беби-блюз

Появление ребёнка в семье — важное и значимое событие. Считается, что момент рождения малыша наполнен исключительно положительными эмоциями. На самом деле это далеко не всегда так. Большинство молодых мам после родов переживают беби-блюз.

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Что это за состояние и как с ним справиться, «Секрету фирмы» рассказала перинатальный психолог Марина Закиева.

Что такое беби-блюз и как он возникает

Во время беременности организм находится под защитой гормонов эстрогенов и прогестерона, которые оказывают мягкое успокаивающее и уравновешивающее действие. В течение девяти месяцев их концентрация сильно возрастает, что позволяет выносить и родить малыша.

Сразу после родов количество этих гормонов уменьшается до нормы. На их место приходит новый гормон — пролактин, который отвечает за появление грудного молока.

Представляете такие «американские горки»? Настроение женщины тоже может быстро меняться от таких перепадов. В первые дни бывает непросто. Это эмоциональное состояние обозначается красивым названием беби-блюз, или материнская меланхолия.

В норме он возникает на 2–4-й день после родов и продолжается 7–14 дней. Проходит самостоятельно, когда гормональный фон восстанавливается и стабилизируется.

У всех ли он бывает? Нет, но 70–75% всех молодых мам в той или иной степени с ним встречаются. У кого-то он выражен более ярко, у кого-то проходит почти незамеченным.

Как молодой маме пережить беби-блюз

Во-первых, важна профилактика. Как к любому важному событию, к рождению ребёнка нужно готовиться. Сейчас существует огромное количество вариантов: - курсы по подготовке к родам (выбирайте те, в которых есть блок по психологии); - групповые программы; - литература; - консультации перинатального психолога.

Здесь вы можете выбрать то, что вам комфортно. Понимая, что будет происходить, как меняется ваше тело, как адаптироваться к появлению малыша, справиться будет гораздо легче.

Во-вторых, будьте внимательны к себе — не бойтесь просить помощи, поддержки, делиться чувствами и эмоциями. Если мамой стала ваша подруга и родственница, не стесняйтесь предложить помощь. Иногда даже совместное чаепитие, прогулка может дать возможность женщине почувствовать себя не одинокой.

В-третьих, если вы видите или чувствуете подавленное состояние у молодой мамы, которое ухудшается, понимаете, что нарушен сон, аппетит, апатия, то не откладывайте консультацию специалиста. Он поможет продиагностировать, не является ли данное состояние послеродовой депрессией, подскажет, как нормализовать состояние женщины, и окажет как информационную, так и эмоциональную поддержку.

И последнее — не старайтесь стать идеальной матерью. Выносить и родить ребёнка — это большой труд. Дайте себе время на адаптацию, возможность привыкнуть к новому статусу. Будьте бережны и внимательны к себе, к своему телу. И обязательно помните, что каждая мама лучшая для своего ребёнка.

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