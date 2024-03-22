Оставление детей с бабушкой нельзя расценивать как административное правонарушение

Уточняется, что отдел по опеке и попечительству администрации Чебоксарского муниципального округа потребовал от общеобразовательных школ (и других учебных заведений) уведомлять их о случаях "оставления" родителями детей, например, с бабушкой. Чиновники напомнили, что только родители могут представлять интересы несовершеннолетнего человека, и если они все же оставят детей со своими родителями и родителями супруга, то нарушат закон и могут быть привлечены к административной ответственности.

Доктор юридических наук Елена Игоревна Галяшина в эксклюзивном интервью для редакции RuNews24.ru прокомментировала эту ситуацию.

Собеседница пояснила, что Семейный кодекс Российской Федерации обязывает родителей заниматься воспитанием и образованием своих детей. Родители должны заботиться об их физическом, психическом и духовном благополучии, обеспечивать общее образование. Кроме того, родители обязаны защищать права своих детей и содержать их до достижения совершеннолетия. В случае нарушения этих обязанностей родители могут быть привлечены к административной ответственности согласно статье 5.35 КоАП РФ.

При этом Елена Игоревна подчеркнула, что специфика доказывания правонарушения по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ затрудняет привлечение родителей к ответственности.

«Оставление детей с бабушкой или дедушкой, когда родители зарабатывают деньги, нельзя расценивать как административное правонарушение, если это не влечет ущемления прав ребенка. Такая инициатива со стороны чиновников может иметь отрицательные последствия для формирования у детей и их родителей традиционных семейных ценностей, порождая нежелание вообще иметь детей, особенно у молодых родителей, которые являются студентами или специалистами, не имеющими постоянный заработок. 2024 год объявлен Годом Семьи, а подобные инициативы не способствуют ее укреплению, в состав которой исторически всегда входили представители старшего поколения, цементируя семью как связь поколений», — отметила доктор юридических наук.

Добавим, что родители возмутились заявлению чиновников и обратились к депутату Госдумы Ирине Филатовой. Депутат уже направила запрос вице-премьеру Татьяне Голиковой, детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой и главе Чувашии Олегу Николаеву. Парламентарий считает, что решение чиновников является «циничным передергиванием норм законодательства о защите семьи».