Необычная «весенняя» особенность поведения подростков

В году есть два стабильных сезона (лето и зима) и два нестабильных (весна и осень), когда изменения в природе сказываются на психологическом настрое. Об этом в статье «Газеты.Ru» рассказал Юрий Грязев, клинический психолог, психоаналитик.

По словам специалиста, с подростками нередко происходит все то же самое, что со взрослыми людьми — особенно когда речь идет о расстройствах психики, обострение которых могут случаться в любой месяц весны.

«Однако и у психически стабильных подростков наблюдается одна интересная особенность. Весна — это время, когда дети переходного возраста проявляют нетипичную лично для них активность. Это не значит, что все они начинают отбиваются от рук — здесь все зависит от индивидуальных особенностей. Например, у отличника может снизиться успеваемость, а троечник, который раньше «забивал» на учебу, вдруг начинает несвойственно для себя проявлять интерес к урокам», — сообщил Юрий Грязев.

Клинический психолог добавил, что иногда родители удивляются, как подросток начинает мыслить и рассуждать о каких-то вещах совершенно непривычным для него способом.