Ошибки родителей, которые ведут к нарушениям речи у ребенка

Как правило, речь всегда начинается у ребенка с желания что-то попросить у родителя. Например малыш сильно хочет, чтобы папа достал игрушку с верхней полки — он тянется к ней, показывает пальцем и произносит слово «ДАЙ». Или ребенок испытывает жажду, смотрит на маму и произносит слово «ПИТЬ». Иными словами — для возникновения речи у ребенка должна появиться мотивация или же взрослый должен ее создать. И все-таки, что родители делают не так? Рассказывает логопед, специалист по интегративным методам коррекции речи у детей Ирина Меркушева.

Не общаться со своим ребенком

Еще в утробе матери ребенок слышит звуки, а когда рождается, то речь для него является пока непонятной и неразборчивой. Со временем ребенок понимает, что к нему обращаются, с ним играют и разговаривают. Мама смотрит на малыша, показывает игрушку и произносит название этого предмета. Ребенок начинает соотносить прозвучавшее слово с вещью. Далее, смотрит на то, как шевелятся губы мамы при произнесении этого слова и пытается повторить.

С ребенком нужно общаться как можно больше, мотивировать его на речь. Например, приготовьте с ребенком вкусный завтрак — дайте яйца и предложите разбить, сопроводив действие словом — БЬЮ. Ребенок услышит это слово и начнет повторять.

Чтобы ребенок запомнил слово, ему нужно услышать это слово десятки, а может, и сотни раз.

Постоянное сюсюкание

Является следующей ошибкой родителей.

Когда ребенок рождается, сюсюкание или, как говорят лингвисты «родительский язык», является абсолютной нормой. Это такой особенный язык, который можно включать в свою речь с детьми до определенного возраста (примерно до 1,5 лет).

Однако логопеды рекомендуют чередовать такой игровой язык с четкой правильной речью. Мозг ребенка регистрирует все поступающие сигналы и запоминает.

Дети очень быстро начинают копировать речь родителя. Поэтому, если постоянно сюсюкаться с ребенком, такая «детская речь» может остаться у него вплоть до школы.

Если вы хотите, чтобы речь ребенка была как можно раньше правильной — говорите с ребенком четко.

Не читать своему ребенку

Чтение малышу — прекрасный способ сблизиться с ребенком, обсудить сюжет. Ребенок учится слышать правильную интонацию, его лексический запас увеличивается, а грамматический строй речи улучшается. Возьмите в привычку читать ребенку каждый день.

Показывать мультфильмы, в которых герои имеют нарушение речи

Помним о том, что дети очень легко копируют действия и речь других. Особенно тех, что им очень понравился. В некоторых мультфильмах мы видим героев с нарушением речи — как правило, это очень смешные и веселые герои. Дети в них сразу влюбляются и начинают повторять поведение и речь своих любимцев.

Даже если в мультфильме есть персонаж с нарушением речи, то обязательно проговорите с ребенком, какие именно это нарушения и укажите, что в родном языке эти звуки являются неправильными!