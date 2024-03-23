Домашние животные учат детей выражать эмоции

Ухаживая за домашними любимцами, ребенок учится свободно выражать эмоции и преодолевать имеющиеся трудности развития. Об этом в беседе с РИАМО сообщила психолог Городского психолого-педагогического центра (ГППЦ) департамента образования и науки Москвы Евгения Васильева.

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"Возможности позитивного влияния животных на психологическое и физическое состояние человека используют в анималотерапии - терапии с участием животных. В частности, занятия по канистерапии проходят со специально обученными собаками", - рассказала Васильева.

Она добавила, что если завести домашнее животное не представляется возможным, а ребенок мечтает о кошке или собаке, можно заботиться о питомцах в приюте. До этого Васильева отмечала, что уход за домашними животными помогает детям снизить уровень стресса и развить полезные навыки. Кроме того, по ее словам, регулярные прогулки с собакой являются хорошей физической активностью для ребенка и возможностью улучшить навыки социализации.