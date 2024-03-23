В российском регионе запретили родителям оставлять детей с бабушками. Что было дальше

Юрист Галяшина: оставление детей с бабушкой нельзя считать административным правонарушением. Ранее в СМИ появилась информация о том, что власти Чувашии запретили оставлять местным жителям детей с родственниками. Там заявили, что подобные действия будут считаться административным правонарушением. О том, законно ли это, «RuNews24.ru» рассказала юрист Елена Галяшина.

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С чего всё началось

На днях начальник отдела по опеке и попечительству администрации Чебоксар Лариса Ильина отправила директорам чувашских школ и детсадов письмо, в котором говорилось о запрете родителям оставлять детей даже с близкими родственниками. Нарушение запрета, согласно документу, влекло административное наказание по статье о неисполнении родителями своих обязанностей.

Новость спровоцировала скандал и множество вопросов у родителей. Позже в пресс-службе администрации Чувашской Республики рассказали, что сотрудников отдела опеки привлекли к дисциплинарной ответственности. Оказалось, что речь идёт об использовании некорректной формулировки закона о временной опеке.

Мнение юриста

Как объяснила RuNews24.ru юрист Елена Галяшина, воспитанием и образованием детей, согласно Семейному кодексу РФ, должны заниматься родители. Они же должны заботиться о физическом, психической и духовном благополучии ребёнка, защищать права своего чада.

При этом, если родители оставили ребёнка с бабушкой или дедушкой на время, ущемления прав ребёнка не происходит, а значит, и административным правонарушением такой поступок считаться не может. Эксперт добавила, что такие запреты, наоборот, плохо сказываются на семейных ценностях и отбивают желание заводить детей.

«2024 год объявлен Годом Семьи, а подобные инициативы не способствуют её укреплению, в состав которой исторически всегда входили представители старшего поколения, цементируя семью как связь поколений», — отметила доктор юридических наук.

Что такое родительские права и за что их могут лишить, рассказали подробно в этом материале.