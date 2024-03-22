Ребенок пытается учить английский, но уже его ненавидит: что делать

Знание английского языка стало обязательным для всех, кто хочет получить качественное образование и построить карьеру. Часть учебных материалов доступна только на английском, а в медицине, науке, культуре и других областях невозможно построить хорошую карьеру, если не иметь свободного английского языка. Он перестал быть «иностранным языком», и стал таким же базовым навыком, как тайм-менеджмент, коммуникативные способности, развитое мышление. Уровень «читаю и перевожу со словарем» не устраивает никого. Преподаватель английского языка и основатель школы Da.school Анна Данилова обращается к родителям, чьи дети ненавидят урок английского в школе. Попробуем понять причину и найти пути решения проблемы.

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Что не так со школьной программой. Три препятствия

Школа пропускает базовый уровень языка — A0. Учебники начинаются сразу с чтения и грамматики — дети быстро теряют интерес к языку, не понимают, зачем все это надо, как применять в жизни. Еще до школы детям обязательно надо давать первую ступень английского, но делать это в игре, чтобы сохранить радость от обучения.

Еще один недостаток школьной программы заключается в технике чтения: многие учителя учат детей читать через запоминание открытых и закрытых слогов. Но в английском практически нет правил чтения (в отличие, например, от немецкого). Здесь одно и то же сочетание букв может читаться по-разному, и открытые и закрытые слоги никак не помогут детям правильно прочитать, например, bear – near – pear – hear. На то, чтобы правильно научить ребенка читать на английском до школы, уйдет полтора-два месяца, а в дальнейшем сэкономит нервы и часы жизни.

И третий момент: детям очень нужна территория классного английского. Что есть в школе? Зубрежка и диктанты. Без этого никуда, но обязательно должны быть еще мультфильмы, песни, видео, общение с носителями языка, воркбуки и классные задания, чтобы дети видели, что язык — это то, что делает жизнь веселее, интереснее.

Еще примеры из школьной программы

Если обобщить вышесказанное, можно сформулировать главную проблему — не все школы, преподаватели умеют правильно учить маленьких детей.

Программы построены неэффективно. Взять обязательный алфавит, с которого начинают изучение языка. Разве родной язык ребенок изучает с алфавита? Проводите такие параллели — и вы поймете, сколько глупостей содержит стандартная программа обучения.

Бесконечные диктанты — еще одна боль родителей. Учителям это удобно — не надо с детьми учить слова на уроке, достаточно выдать список, а дома пусть зубрят как хотят.

Чем больше родителей и преподавателей будет понимать, что такое эффективное изучение языка, тем больше успехов будет у детей. Чтобы английский язык стал активом и союзником, задайте себе следующие четыре вопроса.

Вопрос № 1. Как выстроен процесс обучения?

У многих родителей есть установка, что короткий урок не может быть эффективным. Именно поэтому репетиторов, как правило, нанимают на час-полтора. В каких-то дисциплинах, возможно, такой подход оправдан, если материал очень сложный и нужно время, чтобы вникнуть, отработать нюансы. С английским языком нужен другой подход.

Практика показывает, что дети запоминают за 40 минут ровно ту же информацию, что и за 15-20. Сейчас многие школы изучения иностранных языков предлагают такой формат: короткие уроки по 20 минут, но чаще, чем 1-2 раза в неделю.

В идеале языком нужно заниматься каждый день, пусть и понемногу.

Таким образом обучалась моя дочь Наташа, которой сейчас 10 лет. В дошкольном возрасте мы в игровой форме изучали язык, и уже в школе она свободно смотрела и понимала детские мультфильмы на английском. При этом язык перестал быть чем-то, что нужно учить. Просмотр мультфильмов — не только полезное дело, но и очень приятное, дети такое любят.

Вопрос № 2. Какие игровые моменты можно включить в обучение?

В пункте выше мы затронули тему игрового подхода. Важный момент: иностранный язык не должен восприниматься как очередной школьный предмет. Чем больше язык будет внедрен в повседневную жизнь, тем больший прогресс вы увидите.

Например, можно петь песни на английском, готовить по рецептам на английском, смотреть те же самые мультики… Идей много — главное ввести эти практики в свою жизнь и жизнь ребенка.

Приведу пример моей дочери. На отдыхе Наташа знакомится с детьми из других стран, а потом общается с ними в мессенджерах на английском.

Так, благодаря голосовым сообщениям от друга из Англии Наташа сама себе поставила прекрасное британское произношение.

Вопрос № 3. Какие возможности я упускаю?

Изучать язык никогда не было так просто, как сейчас. У меня складывается впечатление, что возможность выбирать играет против родителей: они теряются, не знают, за что ухватиться.

Советую родителям не пытаться попробовать все, а начать использовать один-два ресурса, а потом их поменять на новые, если не понравится. Можно попросить преподавателя, чтобы он посоветовал то, что будет соответствовать индивидуальному плану обучения.

Проще всего начать с поиска видеоплатформы, на которой можно слушать речь носителя, смотреть видеоблоги, участвовать в стримах, смотреть фильмы. Ребенок будет слушать живую речь с разными акцентами — это дает возможность глубоко погрузиться в язык.

Но это не означает, что видеоконтент полезен всегда и везде. Во многих онлайн-школах преподаватель на уроке миксует задания и видео — это, скорее, снижает эффект от занятия. Ребенку интересно, но большого результата от таких занятий ждать не стоит.

Видеоролики лучше смотреть во внеучебное время, а на уроках заниматься по индивидуальной программе.

Вопрос № 4. Счастлив ли мой ребенок?

Мы, родители и учителя, забываем главное: развитие возможно только тогда, когда у ребенка закрыты базовые потребности. Я называю это точкой покоя.

Что происходит, когда человек в стрессе, когда он несчастлив? Напряженное внутреннее состояние становится преградой для обучения, об которую буквально разбиваются любые знания. Все силы идут на решение внутренних проблем, ему не до учебы.

Если ваш ребенок плохо учится, попробуйте сместить фокус внимания с оценок на его душевное состояние. Выясните, нет ли у него проблем с одноклассниками и учителями? Не беспокоит ли его что-то? Подумайте, какая атмосфера царит в семье?

Только обеспечив ему психологический и физический комфорт в семье и школе, можно думать об учебе. Это основа для достижения результатов в познавательном процессе.