Глава Рособрнадзора назвал особенности пересдачи ЕГЭ

В апреле будет опубликован график пересдачи ЕГЭ в российских школах. С этого года одиннадцатиклассники смогут пересдать один экзамен по выбору – дать такую возможность школьникам ранее поручил Владимир Путин. О подробностях пересдачи рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, пишет «Парламентская газета».

По словам Музаева, Рособрнадзор определился с датами пересдачи ЕГЭ, документ проходит согласование с субъектами.

«Мы ждем от них отзыв, что они уложатся в предложенные даты, что каждый выпускник успеет сдать экзамены и пересдать их, если захочет использовать такую попытку, а вузы успеют увидеть эти результаты и на их основании сформировать приказ о зачислении», – пояснил глава ведомства.

Сроки вступительной кампании в вузах не будут сдвигаться из-за обновленного расписания ЕГЭ, отметил Музаев.

По расчетам Рособрнадзора, на пересдачу решатся не более 15-20% выпускников

«Я много лет в ЕГЭ, и, поверьте, очень редко, кто хочет пересдавать ЕГЭ после того, как увидит свой результат», – добавил Музаев.

Он также отметил, что главная цель пересдачи экзамена – помочь выпускникам, которые недобрали нужных баллов из-за плохого самочувствия или излишнего волнения.

Ранее директор Центра общего и дополнительного образования НИУ ВШЭ Сергей Косарецкий в эфире телеканала «МИР 24» подробно рассказал, какими будут правила пересдачи ЕГЭ.