Как выбирать детские косметические средства для ухода

Появление в доме ребенка вызывает много вопросов не только по режиму сна, питанию и его развитию. Какой должна быть бьюти-рутина малыша? Сколько средств по уходу за кожей и волосами ему необходимо и что точно не стоит покупать? Как правильно выбрать детскую косметику, чтобы она была безопасной для ребенка? Разбираемся в этих вопросах вместе с экспертом — Александрой Шкипиной-Санчес, основательницей бренда натуральной косметики Somelove.

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Бьюти-минимум для ребенка: что покупать и на что тратиться не обязательно

Первый и, пожалуй, самый главный бьюти-продукт в косметичке новорожденного — смягчитель воды, который вы будете добавлять в ванную, купая своего малыша. Лучше, если он будет в форме гидрофильного масла. Пены, гели для мытья детей слишком сильно пенятся, чаще всего за счет жестких ПАВов в составе. Мы встречаем агрессивные ПАВ в составе гелей для душей и пен для ванны. Следует обращать внимание как раз на мягкие ПАВы, тогда этот продукт не нанесет вред коже ребенка (однако, нужно обращать внимание и на весь состав в целом, а также на консерванты).

К мягким ПАВ относятся Lauryl Glucoside, Coco Glucoside, Disodium Cocoyl Glutamate, Decyl Glucoside, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Sodium Cocoyl Apple Amino Acids. К агрессивным ПАВ относятся Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Coco Sulfate. Второе, без чего не обойтись, — натуральное массажное масло, которое разработано с учетом особенностей детской кожи. Это должно быть средство с натуральным составом, которое не будет забивать кожу, а принесет лишь пользу и увлажнение, а также превратит детский массаж, обязательный для всех младенцев, в легкую и прекрасную процедуру.

Также маслом можно протирать ребенку складочки во избежание покраснений.

Третий продукт — средство для мытья волос и тела 2-в-1. Отдельный шампунь для волос в первый год рождения малышам точно не нужен. Четвертый продукт — крем под подгузник. Это скорее SOS-средство, которое подойдет для снятия покраснений и раздражений от опрелостей. Иногда, как бы мама не старалась, раздражений не избежать, в этом случае и поможет такой крем.

Состав

Главное отличие крема от молочка в том, что у второго более легкая текстура, и он по сути больше подходит для теплого времени года. Функция этих средств — смягчение и увлажнение. Хорошо, если в составе таких продуктов есть компоненты пробиотического спектра — в последнее время дерматологи выводят их на первый план, поскольку они поддерживают микробиом кожи и усиливают барьерные функции эпидермиса, а это значит свести к минимуму риски возникновения дерматитов, экземы и атопичной кожи.

Средства для купания

В первый год жизни ребенка не стоит перегружать его кожу многоступенчатым уходом. Лучше действовать по принципу минимализма: обойтись мягкими формулами и маслянистыми текстурами без обилия ПАВов. В идеале покупать продукты в рамках одного бренда – так вы сведете на минимум возникновение аллергических реакций и исключите раздражений, если средства разных брендов не «подружатся» между собой. На втором году жизни уже можно немного расширить линейку бьюти-продуктов для ребенка, купив, например, шампунь или средство для распутывания волос.

Можно ли использовать косметику для взрослых

Здесь специалисты в один голос советуют не экспериментировать. И это вовсе не маркетинг, дело в самих ингредиентах и их концентрации. Это связано с отличиями кожи ребенка и взрослого. Особенно, в случае новорожденных и детей до 3-х лет. Детская кожа более тонкая, а барьерная функция (способность кожи защищаться от внешнего влияния и впитывать полезные вещества) еще только формируется. Поэтому важно не использовать взрослую косметику для детей и особое внимание уделять составу.

Чего не должно быть в составе детской косметики

Требования к составу определяет Технический Регламент Таможенного Союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». Документ запрещает использование некоторых ингредиентов в косметике для детей до 3-х лет, но при этом они разрешены для взрослых продуктов.

В основном запреты связаны с повышенной усваиваемостью средств на детской коже.

И это еще один аргумент в пользу отдельного ухода для ребенка. Среди таких запрещенных ингредиентов популярная салициловая кислота, некоторые консерванты (iodopropynyl butylcarbamate, methylisothiazolinone, propylparaben, butylparaben), борная кислота (boric acid), хлорид стронция (strontium chloride), хлорид серебра (silver chloride).

Запрещенные и разрешенные ингредиенты в детских бьюти-средствах

Консерванты

Бензойная и сорбиновая кислоты (benzoic acid, sorbic acid), используемые обычно в качестве консервантов, могут вызывать покраснения, аллергию, особенно если кожа чувствительная. Феноксиэтанол (phenoxyethanol) также может вызывать аллергические реакции, негативно влиять на центральную нервную систему.

В качестве альтернативы в детской косметике используются неаллергенные консерванты с широким спектром защиты: экстракты японской и душистой жимолост. Также среди безопасных консервантов можно выделить левулиновую кислоту из сахарного тростника.

Спирты

Не нужно пугаться и откладывать средство, увидев слово «alcohol» во составе. Дело в том, что спирты есть разные, и некоторые использовать можно. Многие простые спирты (например, ethanol или ethyl alcohol, alcohol denat) сушат и раздражают кожу, в то время как большинство жирных спиртов (cetearyl alcohol, cetostearyl alcohol, cetyl alcohol, behenyl alcohol) действуют как масла, удерживая влагу внутри и смягчая эпидермис.

Минеральное масло и силиконы

Эти компоненты (mineral oil, dimethicone, cetyl dimethicone, cetearyl methicone, dimethiconol, stearyl dimethicone, trimethylsilylamodimethicone, amodimethicone) используют для получения эффекта мягкой и гладкой кожи. Но по факту они создают на поверхности кожи непроницаемую пленку и могут спровоцировать сухость.

В натуральной косметике в качестве альтернативы силиконам используются смягчающие вещества — эмоленты. Например, эмоленты из растительных масел (hydrogenated ethylhexyl olivate (and) hydrogenated olive oil unsaponifiables, undecane, tridecane).

Очищающие поверхностно-активные вещества или ПАВы Их используют во всех шампунях, кондиционерах, гелях для душа. Важно выбирать деликатные ПАВ, которые будут смывать загрязнения без вреда для защитного гидролипидного барьера кожи. Раньше были очень популярны агрессивные ПАВ (SLS, SLES) — они действительно хорошо очищают, но при этом вымывают нужные коже жиры и могут вызвать раздражение.

В натуральной косметике часто используются мягкие натуральные ПАВ на основе кокосового масла (coco glucoside, lauryl glucoside, disodium cocoyl glutamate) — они очищают без сухости и раздражения.

Также можно обратить внимание на decyl glucoside (дециловый глюкозид из кукурузного или картофельного крахмала), sodium lauroyl sarcosinate (лауроил саркозинат натрия из кокосового масла и аминокислоты), sodium cocoyl apple amino acids (яблочные аминокислоты кокоил натрия).

Отдушки

Производители не всегда раскрывают состав парфюмерной композиции, обозначая их как parfum или fragrance. Под этими названиями могут скрываться аллергенные компоненты. Из-за непрозрачного состава косметику с отдушками не рекомендуют детям. В обычной косметике чаще используются синтетические парфюмированные отдушки, а в натуральной — эфирные масла. Совсем отказываться от ароматов необязательно: они могут успокаивать ребенка или превращать нудное купание в более приятную процедуру.

Исключение — чувствительная кожа. Для нее лучше выбирать средства без отдушек, без эфирных масел в составе, без фруктовых или растительных экстрактов и обязательно с эмолентами и пост и пребиотиками. Разрешенные для детей с рождения эфирные масла — лаванды и ромашки. Мы, например, используем в не атопической линейке для новорожденных только их.

Солнцезащитные фильтры

Солнцезащитные средства делятся по типу фильтров на физические (их еще называют минеральными) и химические. К первым относят диоксид титана и оксид цинка. Они безопасны для кожи, но нужно обращать внимание на размер частиц: лучше выбирать стандартные или микронизированные, а вот наночастиц стоит избегать — из-за очень маленького размера они могут проникать в кровоток.

В случае химических фильтров стоит выбирать фильтры нового поколения: они более стабильны и меньше проникают в кожу. Фильтры старого поколения, например, ethylhexyl salicylate (octyl salicylate), ethylhexyl methoxycinnamate (octinoxate), butyl methoxydibenzoylmethane (avobenzone), octocrylene, homosalate, лучше не использовать.