Психолог дала совет родителям детей, ставших свидетелями теракта

Ставшие свидетелями теракта в Подмосковье дети должны наблюдаться у психолога не менее трех месяцев, заявила в комментарии ТАСС директор Института клинической психологии и социальной работы РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Вера Никишина. Она пояснила, что даже родители, чей ребенок находится с ними в доверительных отношениях, могут не заметить когнитивные и психологические изменения у несовершеннолетнего.

Все дети, которые попали в эпицентр такого интенсивного травматического воздействия, должны в течение трех месяцев как минимум находиться под контролем специалистов, медицинских психологов. Вне зависимости от того, видят ли родители какие-то изменения или не видят, этот контроль они должны организовать, — сказала Никишина.

При этом психолог посоветовала не изолировать детей от чувства горя. В обратной ситуации у ребенка может сформироваться эмоциональное бесчувствие. Если ребенок видит и слышит, что делает родитель при переживании горя, у него формируется эмоциональный отклик. При этом внешне это может никак не проявляться.

Ранее стало известно, что, скрываясь с места теракта, преступники специально сбили восьмилетнего мальчика. По словам матери, водитель авто специально вильнул в их сторону, когда выезжал с парковки «Крокуса».