Как правильно говорить с детьми о терактах. Советы психолога

Хотя обычно родителям кажется, что уходя от сложного разговора, они оберегают детскую психику. Но все работает иначе. Почему именно нужно говорить с детьми старше 4 лет о трагедиях и как это делать правильно, рассказали психологи.

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Стоит ли рассказывать ребёнку о терактах

Для начала психолог порекомендовала понять, почему родителям не стоит утаивать это от детей.

Чтобы понимали, что происходит. И в том числе состояние взрослых. Чтобы не был сильно напуганы и не стал бояться вообще всего. Чтобы объяснить ограничения, возникшие в результате ситуации.

«Ребёнок видит, что взрослые напряжены, напуганы, расстроены. И не понимает, почему. Дети включены в социум. Уже сегодня страшные видео пересылают друг другу школьники в классных чатах. Говорят об этом между собой. Да, уже с первого класса», — отметила психолог Людмила Петрановская.

Если родители утаивают ситуацию и уходят от разговора, в конечном итоге они формируют невроз у ребенка, уточнила психолог. Так что если ребёнку больше 4 лет, то родителям важно говорить с детьми о таких серьёзных вещах. Но разговор нужно построить корректно.

Угрозу для психики несут не сами по себе события (если они происходят не с вами), а невозможность проживать и переживать их в контакте с другими людьми. Невозможность получить поддержку и объяснения, отметила Петрановская.

Как рассказать ребёнку о терактах

Честно — что сами знаете. Доступно — учитывая возраст и развитие ребёнка. Устойчиво — не «спокойно и без эмоций», а «владея собой», то есть несмотря на эмоции.

Весь разговор надо увести в сторону того, какие меры принимают взрослые в связи с трагедией и что лично вы планируете делать: сдать кровь, перечислить деньги в фонд, поддержать знакомых словом. Если ребёнку больше 9 лет, можно сказать, что может сделать лично он. Например, предложить ему написать слова поддержки или помочь вам и членам семьи.

Психолог Елена Потапенко также напомнила, что говорить о произошедшем нужно без леденящих кровь подробностей. Например: "был взрыв, это теракт, погибли люди, я с тобой, мы в безопасности".

Далее нужно отвечать на вопросы ребёнка до тех пор, пока они не иссякнут. Там, где не знаете ответов, так и отвечайте «я не знаю, малыш, но я с тобой и мы в безопасности».

Также Потапенко отметила, это в этот разговор хорошо бы упомянуть базовые правила безопасности и поведения в толпе, при пожаре и так далее.