Как понять, что тревожность у подростка перешла все здоровые границы

У подростка в жизни полно треволнений — помимо физических, эмоциональных и социальных преобразований в жизни, добавляются и другие поводы понервничать, например экзамены, первая любовь, непонимание родителей и так далее. Однако иногда ребёнок не может с этим справиться сам и появляется патологическая тревожность.

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Как объяснила клинический психолог DocDeti Наталья Медведева, сама по себе тревога ничего страшного не несёт — это обычная реакция организма на стресс, которая помогает с ним бороться. И если она случается периодически, то ничего страшного, а вот если она становится постоянной, то это уже плохой знак.

Тревога может сопровождаться:

возбудимостью; гиперактивностью; подавленностью; замкнутостью; страхами; нарушением сна и аппетита; быстрой утомляемостью; головными болями; сложностями концентрации внимания и памяти; раздражительностью.

Признаки повышенной тревожности

Есть тонкая грань, которая разделяет здоровую тревожность ребёнка от уже нездоровой, о ней и рассказала психолог Медведева. Патологическая тревожность:

Не связана с угрозой. Неадекватна значимости ситуации. Не зависит от количества времени и информации. Сопровождается чувством беспомощности, ощущением приближающейся катастрофы и источающим физическим напряжением. Нарушает качество жизни человека и мешает его работе. Сильно выражена и долго длится.

Причины повышенной тревожности подростка:

особенности нервной системы; особенности личности подростка (противоречия между идеальным и реальным «Я», ранимость, обидчивость, концентрация на негативном опыте, неуверенность); взаимоотношения со взрослыми и сверстниками; стиль воспитания (противоречивые и завышенные требования родителей и педагогов, гиперопека родителей или ограничения свободы); семейная тревожность (тревожные черты личности у кого-то из родителей).

Что делать при повышенной тревожности подростка

Обратиться к детскому психиатру и медицинскому психологу. Постараться убрать причины тревожности, например, есть рекомендация для родителей:

не сравнивать ребёнка с другими детьми; не предъявлять завышенных требований и адекватно оценивать уровень его возможностей; дать понять ребёнку, что он может всегда рассчитывать на вашу поддержку и заботу, любовь и безусловное принятие; не делать подростку много замечаний, лучше поговорить и просто объяснить, что от него требуется и как это сделать; сохранять последовательность в воспитании.

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