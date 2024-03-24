Главный редактор «Стационар.Пресс» Алексей Никонов в соцсетях рассказал нижегородцам, как поддержать детей после новостей о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». За два Алексей Никонов получил много сообщений нижегородцев о том, что дети боятся идти в детсады и школы. Обратившиеся просили порекомендовать способ оставить ребенка дома на 1 – 3 дня: испуганные школьники не смогут учиться, но будут делиться страхами и предположениями.

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В такой ситуации эксперт советует поговорить с ребенком о том, что его испугало, поддержать его. При этом следует тщательно выбирать слова, избегая жестких и жестоких фраз.

«Со времен трагедий на Каширке, Дубровке и в Беслане выросло поколение взрослых – вторичных жертв терактов. Это мы, дети 90‑х и 2000‑х, шокированные ТВ-репортажами, паническими криками и высказываниями родителей», — подчеркнул Алексей Никонов.

Когда росло это поколение, взрослые выражали свои эмоции, страх и агрессию по отношению к террористам при детях. В итоге сформировалось поколение людей, которые оказались вдвое невротичнее своих родителей.

Эксперт подчеркивает, что на напуганного и шокированного ребенка нельзя давить, пытаясь поговорить с ним. После острой фазы дети сами выйдут на контакт. Пока можно побыть с ними рядом, попытаться отвлечь и развлечь играми и фильмами.