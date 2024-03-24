Статус студенческой семьи предложили закрепить в законе

Необходимо закрепить в законодательстве понятие студенческой семьи — сейчас для таких семей существуют некоторые региональные меры поддержки, но нужны и федеральные. Об этом рассказала «Парламентской газете» вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

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«Нужно установить федеральный статус студенческой семьи. Сейчас есть немало региональных мер поддержки таких семей, но нужны и федеральные. И мы уже сейчас работаем над законодательным определением понятия «Студенческая семья»», — сообщила вице-спикер.

Анна Кузнецова напомнила, что Минобрнауки поддержало инициативу делать в строящихся корпусах в вузах семейные общежития, и это решение уже принято.

«Кроме того, для студентов, у которых родились малыши, нужно предусматривать возможность присмотра за детьми. Я уже не говорю о комнатах матери и ребенка. Во многих вузах их стараются делать и сейчас за счет существующих ресурсов», — сказала депутат.

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