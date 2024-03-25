Куда пропали и когда вернутся школьные медкабинеты

Предусмотреть в каждой школе медкабинет, в котором будет работать врач-педиатр или фельдшер, — такой законопроект внесла в Госдуму 13 марта группа депутатов от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым. Что должны делать школы, чтобы сохранить здоровье учеников, разбиралась «Парламентская газета».

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Под наблюдением весь день

Законопроект предусматривает, что в каждой школе должен быть медблок, где врач-педиатр или фельдшер окажет детям экстренную помощь, если они отравятся, получат травму, у них обострится хронический недуг или случится что-то еще. Следует оборудовать и процедурный кабинет. Все ученики должны находиться под наблюдением медработника в течение занятий, говорится в документе. А помощь может понадобиться в любой момент — по данным Минздрава, абсолютно здоровыми можно считать лишь 26,7 процента школьников, напомнили авторы инициативы.

Медкабинеты есть в 65 процентах школ, рассказал Сергей Миронов журналистам перед пленарным заседанием Госдумы 13 марта.

«Но этого мало. Мало иметь медицинский кабинет. Медицинский работник должен быть постоянно в школе», — убежден он.

Эта тема приобрела особую актуальность после того, как в своем Послании Федеральному Собранию Президент призвал обновить или открыть медицинские кабинеты в школах, где есть такая потребность, сказала «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Авторы законопроекта подсчитали, что из 39440 школ оснастить медкабинеты надо в 13 804. На каждый понадобится 750 тысяч, то есть всего — 10,35 миллиарда рублей.

Для лицензии необязательно

Раньше медкабинет требовался каждой школе. Чтобы получить лицензию, ей следовало выделить помещение для обеспечения медобслуживанием учеников, воспитанников и работников, следует из старой версии закона об образовании и положения о лицензировании от 2011 года. А в 2015 году Правительство предложило отменить эту норму, напомнила Яна Лантратова. Тогда в Минздраве пояснили, что такое требование мешает получить лицензию маленьким сельским школам и центрам дополнительного образования, к тому же рядом с учреждением может работать детская поликлиника, куда можно обратиться в случае ЧП.

«Поэтому решать, нужен ли в конкретной образовательной организации медкабинет, предлагается региональным властям», — передал «Интерфакс» сообщение пресс-службы Минздрава в марте 2015 года.

Предложение приняли, и в положении о лицензировании 2016 года обязанности оборудовать медкабинет уже не было. Не появилось оно и в действующем документе от 2020 года.

А новым законопроектом это решение предложили пересмотреть. И это не первый раз, когда в Госдуме поднимают эту тему. В ноябре на заседании президиума Совета законодателей вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила Минздраву актуализировать порядок оказания медпомощи детям в школах и детских садах. По ее мнению, должен быть единый стандарт сопровождения детей в школах, а в штатные нормативы стоит включить должность школьной медсестры. Министерство с предложением согласилось.

Бороться с курением и обеспечивать безопасность

Впрочем, охраной здоровья детей школы все равно обязаны заниматься, есть у них кабинет или нет. По закону об образовании они должны, например, определять для школьников оптимальную учебную нагрузку, пропагандировать здоровый образ жизни, создавать условия для занятий спортом, заниматься профилактикой курения и распития спиртного, обеспечивать безопасность.

А первичную медико-санитарную помощь заболевшим детям должны организовать исполнительные власти. Как именно, указано в приказе Минздрава, утвержденном в 2013 году. Чтобы врачам и медсестрам было где работать, школам предписано выделить им подходящий кабинет. А если нужных условий нет, помощь можно оказывать в ближайшем медучреждении или здравпункте другой организации с медицинской лицензией. Когда в школе есть свое медотделение, там должны быть врач-педиатр, процедурный кабинет и необходимые медизделия. Минздрав рекомендует также открывать кабинеты старшей сестры и врача по гигиене детей и подростков. В образовательных организациях могут предусмотреть должности медицинских работников, но не обязаны это делать.

Кроме того, в прошлом году приняли закон, который позволяет педагогам оказывать ученикам первую помощь, если у них есть соответствующая подготовка или навыки, напомнил «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по охране здоровья Михаил Кизеев. Это важно, например, если ребенку стало плохо на уроке физкультуры.