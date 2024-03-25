Куда пропали и когда вернутся школьные медкабинеты
Предусмотреть в каждой школе медкабинет, в котором будет работать врач-педиатр или фельдшер, — такой законопроект внесла в Госдуму 13 марта группа депутатов от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым. Что должны делать школы, чтобы сохранить здоровье учеников, разбиралась «Парламентская газета».
Под наблюдением весь день
Законопроект предусматривает, что в каждой школе должен быть медблок, где врач-педиатр или фельдшер окажет детям экстренную помощь, если они отравятся, получат травму, у них обострится хронический недуг или случится что-то еще. Следует оборудовать и процедурный кабинет. Все ученики должны находиться под наблюдением медработника в течение занятий, говорится в документе. А помощь может понадобиться в любой момент — по данным Минздрава, абсолютно здоровыми можно считать лишь 26,7 процента школьников, напомнили авторы инициативы.
Медкабинеты есть в 65 процентах школ, рассказал Сергей Миронов журналистам перед пленарным заседанием Госдумы 13 марта.
«Но этого мало. Мало иметь медицинский кабинет. Медицинский работник должен быть постоянно в школе», — убежден он.
Эта тема приобрела особую актуальность после того, как в своем Послании Федеральному Собранию Президент призвал обновить или открыть медицинские кабинеты в школах, где есть такая потребность, сказала «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
Авторы законопроекта подсчитали, что из 39440 школ оснастить медкабинеты надо в 13 804. На каждый понадобится 750 тысяч, то есть всего — 10,35 миллиарда рублей.
Для лицензии необязательно
Раньше медкабинет требовался каждой школе. Чтобы получить лицензию, ей следовало выделить помещение для обеспечения медобслуживанием учеников, воспитанников и работников, следует из старой версии закона об образовании и положения о лицензировании от 2011 года. А в 2015 году Правительство предложило отменить эту норму, напомнила Яна Лантратова. Тогда в Минздраве пояснили, что такое требование мешает получить лицензию маленьким сельским школам и центрам дополнительного образования, к тому же рядом с учреждением может работать детская поликлиника, куда можно обратиться в случае ЧП.
«Поэтому решать, нужен ли в конкретной образовательной организации медкабинет, предлагается региональным властям», — передал «Интерфакс» сообщение пресс-службы Минздрава в марте 2015 года.
Предложение приняли, и в положении о лицензировании 2016 года обязанности оборудовать медкабинет уже не было. Не появилось оно и в действующем документе от 2020 года.
А новым законопроектом это решение предложили пересмотреть. И это не первый раз, когда в Госдуме поднимают эту тему. В ноябре на заседании президиума Совета законодателей вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила Минздраву актуализировать порядок оказания медпомощи детям в школах и детских садах. По ее мнению, должен быть единый стандарт сопровождения детей в школах, а в штатные нормативы стоит включить должность школьной медсестры. Министерство с предложением согласилось.
Бороться с курением и обеспечивать безопасность
Впрочем, охраной здоровья детей школы все равно обязаны заниматься, есть у них кабинет или нет. По закону об образовании они должны, например, определять для школьников оптимальную учебную нагрузку, пропагандировать здоровый образ жизни, создавать условия для занятий спортом, заниматься профилактикой курения и распития спиртного, обеспечивать безопасность.
А первичную медико-санитарную помощь заболевшим детям должны организовать исполнительные власти. Как именно, указано в приказе Минздрава, утвержденном в 2013 году. Чтобы врачам и медсестрам было где работать, школам предписано выделить им подходящий кабинет. А если нужных условий нет, помощь можно оказывать в ближайшем медучреждении или здравпункте другой организации с медицинской лицензией. Когда в школе есть свое медотделение, там должны быть врач-педиатр, процедурный кабинет и необходимые медизделия. Минздрав рекомендует также открывать кабинеты старшей сестры и врача по гигиене детей и подростков. В образовательных организациях могут предусмотреть должности медицинских работников, но не обязаны это делать.
Кроме того, в прошлом году приняли закон, который позволяет педагогам оказывать ученикам первую помощь, если у них есть соответствующая подготовка или навыки, напомнил «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по охране здоровья Михаил Кизеев. Это важно, например, если ребенку стало плохо на уроке физкультуры.
«Комитет занимается вопросами развития школьной медицины. Нужно улучшать контроль за состоянием здоровья школьников. Как это сделать, мы прорабатываем», — сказал депутат.