Какие таланты чаще встречаются у современных детей и как их развивать

Все дети талантливы в той или иной степени. Однако способности надо суметь разглядеть – и чем раньше это произойдет, тем больше шансов на то, что ребенок сможет добиться успеха в будущем. О том, как это делать правильно, «Летидору» рассказал Олег Мальцев, общественный деятель в сфере культуры и образования, руководитель продюсерского центра «Не надо ля ля».

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Какие таланты чаще всего проявляются у детей

Таланты можно условно разделить на несколько категорий. Классификаций существует много, но, как показывает практика, у детей чаще всего проявляются именно эти. Актерские способности или талант межличностного общения. Такие ребята хорошо чувствуют настрой окружающих, легко коммуницируют с людьми, красиво и ярко выражают свои мысли и эмоции. Во взрослом возрасте такие дети могут стать певцами, актерами, ораторами, ведущими мероприятий. Писательский или вербально-лингвистический талант. Он проявляется в том, что ребенок легко подбирает слова и умеет облечь их в красивую, интересную форму, умеет собирать информацию и делиться ей. Как правило, такие дети сочиняют истории, стихи, постоянно что-то записывают. В будущем они могут стать писателями, публицистами, журналистами, авторами песен, поэтами, блогерами, юристами, лингвистами. Математический или цифровой талант. Выражается в способности хорошо ориентироваться в мире чисел и технологий. Такие дети на «ты» с любыми гаджетами с самого раннего возраста, быстро учатся читать и легко усваивают все новое. Как правило, у них нет проблем с освоением школьной программы, потому что они легко обрабатывают информацию и структурируют ее. Такие дети могут стать инженерами, программистами, аналитиками, учеными, экономистами, бухгалтерами Пространственный талант присущ детям, которые имеют хорошее воображение. Они легко ориентируются в пространстве и буквально видят воплощение своей идеи без каких-либо картинок, чертежей, планов. В детстве такие ребята легко создают новые объекты из деталей конструктора, мастерят предметы своими руками, шьют одежу для кукол. Они могут вырасти дизайнерами, конструкторами, модельерами, архитекторами, ландшафтными дизайнерами, фотографами. Физический талант. Такие ребята выделяются на фоне сверстников хорошей физической подготовкой и большой активностью. Они любят подвижные игры, с радостью участвуют в спортивных мероприятиях. Большую часть дня проводят во дворе или на спортивной площадке. Им нет необходимости специально заниматься с тренером, чтобы иметь хорошую физическую форму, это происходит само собой, в процессе активных игр. В будущем они имеют все шансы стать спортсменами, танцорами, тренерами.

Этот талант хотят видеть у своего ребенка большинство родителей, поэтому с самого раннего возраста отдают малышей в спортивные секции. Но далеко не у всех дела идут хорошо. Если ваш ребенок сопротивляется, не показывает хороших результатов через год или два, с этим стоит смириться и перестать навязывать ему тренировки. Лучше поискать у него другие способности. Эмоциональный талант или эмпатия. Это способность чувствовать других людей и делать выводы, руководствуясь внутренними ощущениями. Эмпатов часто сравнивают с экстрасенсами – настолько хорошо они чувствуют окружающий мир. Таким детям не надо объяснять, почему тот или иной человек повел определенным. Они очень тонко чувствуют, что «хорошо» и что «плохо», даже если никто им об этом не говорит. Как правило, они не спешат принимать решения и выносить резкие оценки пока полностью не прочувствуют ситуацию. Из эмпатов получаются хорошие психологи, врачи, учителя, музыканты, художники, HR-специалисты, экологи, социальные работники. В юности дети с эмоциональным талантом часто становятся волонтерами.

Как понять талант своего ребенка

Самый логичный ответ – наблюдать за ребенком. Но это не всегда работает на практике, особенно когда он совсем маленький.

Ярко выраженные способности до трех-пяти лет проявляются только у очень одаренных детей, их называют вундеркиндами. Кроме того, у ребенка может быть не один талант, а сразу несколько, поэтому родителям сложно сориентироваться. Иногда о наличии у себя определенных способностей человек начинает догадываться сам уже во взрослом возрасте. Поэтому лучше всего сработает метод проб и ошибок. Пока ребенок не попробует заняться чем-то – ни он, ни его родители не смогут понять, лежит у него душа к определенному направлению или нет.

Поэтому есть смысл записать ребенка в разные кружки по разным направлениям. Например, одна спортивная секция, одна творческая и одна математическая.

Начинать лучше до школы, поскольку у ребенка будет много свободного времени, но не слишком в раннем возрасте. Мне приходилось видеть родителей, которые с двух лет начинают отдавать малыша в различные секции и совершенно серьезно требуют от него каких-то достижений. Оптимальным возрастом считается четыре-шесть лет.

Как правильно развивать талант

• Во-первых, для того, чтобы направить способности малыша в нужное русло, нужно прислушиваться к его мнению. У многих родителей есть амбиции по отношению к детям. Все хотят, чтобы они были самыми умными, самыми талантливыми, поэтому детей часто заставляют посещать секции, которые нравятся родителям.

Если ребенку не нравится кружок лет, возможно, до 10-12 лет он будет его посещать, чтобы угодить старшим, но затем начнет искать возможности прогуливать занятия.

В этом тоже нет ничего хорошего, потому что вы потратите впустую время, силы и можете испортить отношения.

Если ребенок не хочет посещать секцию, надо выяснить причину. Дело может быть не только в том, что ему не интересно, но также в преподавателе или тренере, в других детях, которые его обижают. Если ребенку в принципе нравились занятия, но вдруг он резко передумал, стоит поискать причину в коллективе. Как вариант можно перевести его в другую группу или другую студию, спортшколу.

Если ребенку совсем ничего не нравится, и он никуда не хочет ходить, это не означает, что у него нет никаких способностей. Они есть у каждого. В такой ситуации можно проконсультироваться с детским психологом. Возможно, причина в том, что ребенок слишком стеснительный, ему сложно взаимодействовать с другими детьми. Для устранения этой проблемы существуют специальные методики.

Также стоит избегать так называемых «ярлыков». Когда в семье из поколения в поколение наследуется определенная профессия. Казалось бы, судьба ребенка, родившегося в династии, например, врачей или юристов, уже предрешена. Но эта схема не всегда работает. Ведь гораздо лучше, если малыш, например, станет в будущем хорошим художником, чем плохим врачом.

• Во-вторых, важно дать ребенку возможность выбора. Сейчас для этого есть все условия. В каждом районе сосредоточено большое количество учреждений дополнительного образования на любой вкус и направление. Времена, когда надо было ехать на другой конец города в спортивную или музыкальную школу, дано прошли. Сейчас можно найти секцию в шаговой доступности от дома. В том числе и в общеобразовательной школе, которую посещает ребенок.

При этом не стоит сразу покупать долгосрочный абонемент или оплачивать занятия на год вперед. Стоит начать с пробного периода.

В среднем, чтобы понять будет ребенок посещать кружок дальше или нет, достаточно одного месяца. А вот чтобы понять есть ли у него выдающие способности в данном направлении или нет – одного года. Но если суперспособностей у ребенка не обнаружилось, но ему нравится туда ходить, не стоит прекращать занятия.