Эксперт пояснила, почему школьники смогут использовать сюжеты видеоигр на ЕГЭ

Досрочно экзамены можно будет сдать с 22 марта по 22 апреля. Дополнительные сроки тестирования — 4, 9 и 23 сентября.

В России при сдаче ЕГЭ по русскому языку в сочинении школьникам разрешили ссылаться на сюжеты компьютерных игр, аниме, комиксов, манги и графического романа.

Это следует из рекомендаций по подготовке к тестированию, опубликованных на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), который разрабатывает экзаменационные материалы.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская, комментируя это нововведение «Парламентской газете», сказала, что, к сожалению, выпускники школ, которые не собираются поступать на гуманитарные специальности, не интересуются литературой и мало читают.

«Меняется время, меняется поколение. Те, кто родились в СССР, возможно, не поймут тех перемен, которые происходят сейчас. А нынешнее поколение — оно другое, им легче смотреть картинки, мультфильмы», — отметила она.

Скаковская уточнила, что мир стал более динамичным, и современный школьник из-за загруженности зачастую не успевает прочитать то, что необходимо.

«Я не сомневаюсь, что в каком-то возрасте произойдет воссоединение с литературой. Наверное, всему свое время. Но сейчас хорошо уже то, что ребята интересуются чем-то, учатся рассуждать. И пусть это будут комиксы или аниме. Хорошо, что смотрят, хорошо, что чувствуют, сопереживают, могут делать выводы», — сказала Скаковская.

Скаковская добавила, что ей, как филологу, не по душе такое упрощение литературы.

«Те, кто сдают русский язык и не намереваются серьезно изучать литературу, пусть ссылаются на то, что смотрели. Поэтому это и закреплено официально», — заключила парламентарий. Напомним, в этом году ЕГЭ пройдет с 23 мая по 1 июля.

Досрочно экзамены можно будет сдать с 22 марта по 22 апреля. Дополнительные сроки тестирования — 4, 9 и 23 сентября.