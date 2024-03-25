Школьников научат спасать умные города и распознавать мошенников в интернете

В марте стартовал новый "Урок цифры" в рамках одноименного всероссийского просветительского проекта. Его цель - познакомить подрастающее поколение с работой искусственного интеллекта в самых разных отраслях экономики. Дать им представление о современных цифровых профессиях и сделать к ним первые шаги. Акция проводится при поддержке национального проекта "Цифровая экономика.

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Тест на тестировщика

В Вологодской области на прошлом этапе "Урока цифры" по теме "Кибербезопасность будущего" приняли участие школы из всех муниципалитетов, а также студенты учреждений среднего профессионального образования. В уроке участвовали 170 образовательных организаций и свыше 19 тысяч школьников. Такие показатели демонстрируют высокую заинтересованность подрастающего поколения в практическом освоении информационных технологий. "Уроки цифры" - хорошее дополнение к стандартным школьным урокам и удобный формат, который позволяет доступно объяснить любую, даже самую сложную, тему даже первоклассникам.

"Важно, что темы уроков и предметы обсуждения всегда актуальны, взяты из реальной жизни", - подтверждает заместитель директора по воспитательной работе Ростиловской школы Ольга Игнатюк. Школьники смотрели познавательную видео лекцию и прошли интерактивный тренажер, который помог им на практике закрепить полученные знания о кибератаках и защите персональных данных.

Таких примеров немало. Один из них приводит газета "Вологда РФ". Недавно "Урок цифры" провели для девятиклассников школы № 5. Ребятам рассказали о цифровых профессиях, показали видеофильм о специальности "тестировщик" и дали позаниматься на тренажерах.

"Урок был, безусловно, полезен ребятам, - делится впечатлениями учитель информатики Денис Черняев. - Ведь в школе мы больше внимания уделяем программированию. А сегодня они узнали о новой профессии, попробовали себя в роли тестировщика. И некоторые даже справились с практическим заданием по тестированию".

Шаг в будущее

Погрузиться в метавселенную и узнать больше о цифровых технологиях смогли и школьники Тульской области. Во время урока ученики совершили онлайн-путешествие на 26 лет вперед. И узнали, какие киберугрозы могут ожидать их в будущем, а какие актуальны уже сейчас.

Учитель информатики рассказала о различных схемах, которые используют мошенники в интернете. Например, о программах-вымогателях, замаскированных вредоносных ссылках, через которые на устройство могут установить пиратские программы.

Сегодня каждый третий школьник пользуется не только смартфоном и планшетом, но и носимыми устройствами - смарт-часами, фитнес-браслетами. Многие имеют дома хотя бы одно из таких устройств как умная колонка, умные весы, робот-пылесос. Нет сомнения, что количество всевозможных устройств, подключенных к интернету, будет только расти, как и количество разнообразных угроз. Но это не значит, что нужно отказываться от новых и удобных технологий. Просто надо использовать их с умом.

Закрепить свои знания школьники смогли, потренировавшись на трех тренажерах с увлекательными заданиями разной сложности - для учеников младших, средних и старших классов. Младшим предложили обезопасить умный дом, другим - рассказать о носимых устройствах, а старшим классам предложили спасти умный город.

"Урок цифры" помог ребятам сделать важный вывод: какой бы умной ни была техника, а свои личные устройства нужно уметь защищать.

В интервью газете "Тульские известия" министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков отметил еще одну важную роль проекта "Урок цифры": он помогает ученикам сделать важный жизненный выбор, определить свое место под солнцем, увидеть перспективу своего развития.

"Ведь они знакомятся не только с новыми научными направлениями, но и с IT-специальностями, которые смогут положить в основу своей будущей профессии", - уточнил министр.

Безопасный интернет

Активное участие во всероссийском образовательном проекте "Урок цифры" принимают и школьники Москвы. Только за январь задания-тренажеры юные москвичи выполнили почти 49 тысяч раз.

"Интернет - не просто приложение к нашей жизни. Это полноценное рабочее, учебное, познавательное и развлекательное пространство и для детей, и для взрослых,- рассказал исполняющий обязанности директора Института развития профильного обучения Московского городского педагогического университета Михаил Силантьев. - Уметь безопасно вести себя в нем так же важно, как правильно переходить дорогу или пользоваться домашними электроприборами. Незнание базовых правил может привести к печальным последствиям. Проект "Урок цифры" способствует тому, чтобы дети усваивали эти правила с ранних лет".

На эту же тему высказалась и газета "Тамбовская жизнь". Она напомнила, что недавно в Тамбове компания "Ростелеком" открыла курсы по цифровому этикету и кибербезопасности для подростков. Бесплатный курс "Цифровое просвещение", предназначенный для школьников 5-11 классов, поможет подросткам разобраться в особенностях общения в интернете и повысить уровень цифровой грамотности.

Раздел "Кибербезопасность" состоит из трех уроков, в которых ученики узнают о распознавании логики мошенников, видах мошенничества и надежности паролей. Во втором разделе из четырех уроков рассматривают нюансы цифрового этикета при общении по телефону, в мессенджерах и социальных сетях, а также в публичных местах.

Справка "РГ"

Знакомство молодежи с цифровыми технологиями - приоритет национального проекта "Цифровая экономика", при поддержке которого проходит "Урок цифры". Нацпроект направлен на развитие у школьников цифровых компетенций и раннюю профориентацию. Нацпроект также обучает подрастающее поколение на бесплатных курсах программирования "Код будущего" и "Цифровая кафедра", открытых в 119 вузах по всей стране.