Причины головной боли у детей

Головная боль является самой частной причиной посещения невролога как у взрослых, так и детей. Кроме того, она может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. Какие существуют симптомы и с чем это связано рассказала "Газете.ру" детский невролог высшей категории Галина Неврюзина.

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Специалист отметила, что частым видом недуга является боль от напряжения. Пациент чувствует несильную монотонную боль в лобно-височных частях головы, без пульсаций и приступов. Люди описывают ощущение обруча или тугой повязки вокруг головы, иногда с переходом боли в затылочную область, что вызывает скованность и болезненные ощущения в шейном отделе позвоночника.

"Причиной головной боли напряжения может быть долгое нахождение в статичном положении, в неправильной позе перед монитором компьютера, экраном телевизора, смартфона. Зачастую это сопровождается множественными зрительными раздражителями, такими как мелькание ярких картинок, вспышек", – пояснила Неврюзина.

По ее словам, предотвратить такой вид боли можно с помощью перерывов, профилактических упражнений и массажа.

Специалист также уточнила, что головная боль может являться не основной патологией, а сопровождать другие заболевания и быть их опасным симптомом. К таким случаям она отнесла интоксикацию организма, воспалительные и инфекционные заболевания носоглотки, инфекционные поражения коры и вещества головного мозга. К этому списку также относится вегетососудистая дистония, особенно у подростов.

Невролог добавила, что дополнительными симптомами, которые могут говорить о наличии у ребенка опасного состояния и необходимости срочной госпитализации, являются появление крайне сильной боли, потеря сознания после приступа, появление судорог, неадекватное восприятие мира, резкое ухудшение зрения и онемение различных участков тела.

Врач порекомендовала в таком случае самолечением, так как эти попытки чаще всего приводят к искажению клинических проявлений заболевания, что может затруднить постановку точного диагноза. Поэтому родителям при обнаружении вышеперечисленных признаков незамедлительно обратиться к специалисту для назначения лечения.