Как уберечь своих детей от вербовщиков в соцсетях и мессенджерах

В соцсетях и мессенджерах провокаторы склоняют к терроризму и другим серьезным преступлениям. В группе риска – подростки и молодежь.

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Спектр воздействия - от психологических манипуляций и пропаганды до прямых угроз и шантажа. Соцсети позволяют провокаторам собирать данные и еще на этапе планирования «вербовки» анализировать личные страницы потенциальных жертв.

Родителям нужно проинформировать своих детей об опасности вербовки в террористические организации, о том, что нужно быть подозрительным, если требуют сохранить тайну переписки и не сообщать родителям.

Нужно самим спрашивать или аккуратно проверять с кем ведёт переписку ребёнок, обращать внимание на поведение и новые интересы ребёнка, следить, если ребенок выполняет задания, полученные в интернете, они могут содержать опасные для здоровья действия.

Детям рекомендуется сообщать о любых предложениях и (или) подозрительных новых знакомых родителям или педагогам и перед тем, как репостить информацию в соцсети, проверить, не является ли она запрещенной.