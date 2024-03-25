Как помочь детям справиться с боязнью темноты

Детский психиатр из клиники академика Ройтберга Владимир Скавыш заявил, что дети могут испытывать страх темноты в любом возрасте — от рождения до 11–12 лет. Он предложил несколько способов борьбы с этим страхом.

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В младшем возрасте дети боятся остаться без мамы, громких звуков и больших предметов, а также темных помещений. С возрастом могут появиться страхи огня, посторонних людей и отрицательных сказочных персонажей.

Специалист отметил, что страхи у детей могут усиливаться, если родители акцентируют на них внимание, избегая темных помещений. Для преодоления страхов важно выяснить, чего именно боится ребенок, и найти способ уменьшить его страх.

— Создание успокаивающей атмосферы перед сном, чтение сказок и рассказы о храбрости, строгий распорядок дня и ограничение времени использования гаджетов перед сном могут помочь укрепить нервную систему ребенка. Важно также обеспечить ему чувство безопасности перед сном, например, поддерживая его за руку, — поделился врач с РИАМО.

Специалист порекомендовал спать в полной темноте, но при необходимости можно оставить ночник в комнате. Если проблема страха темноты сохраняется, следует обратиться за помощью к специалисту.

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