Десять вопросов, которые спасут жизнь вашему ребенку

Каждый ответственный родитель разговаривает с детьми об опасностях. Они буквально поджидают на каждом шагу. Но как быть уверенными, что ребенок правильно понял и усвоил все, что было сказано? Как он поступит в опасной ситуации? Знает ли, чего нельзя делать ни в коем случае? Задайте ребенку 10 вопросов и проверьте, сможет ли он верно поступить в момент угрозы его здоровью и жизни.

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О чем спрашивать, рассказывает многодетная мать, женский коуч и эксперт федеральных каналов Валентина Красникова.

1. Кто-то стучит или звонит в дверь, когда ты дома один. Что ты сделаешь?

Ни для кого не новость, что чужим людям дверь открывать нельзя. Наверняка вы не один раз говорили это своим детям. Но действительно ли он понял это правило? Чаще всего дети представляют себе за дверью страшного дядю с ножом, длинном плаще и шляпе, хриплым голосом и неприятным лицом. Объясните, что опасность могут представлять и дети с котятами, и милые бабушки, и приятные женщины с ласковым голосом. Лучше всего определить круг людей, которым можно открывать дверь, когда родителей нет рядом, всем остальным — нельзя.

2. Чужой человек подходит к тебе на улице или возле школы и говорит, что родители попросили тебя забрать. Пойдешь с ним?

Злоумышленники очень изобретательны. Они могут готовиться к похищению заранее, узнать имена родителей и даже изобразить телефонный разговор с ними. Придумайте кодовое слово, по которому ребенок поймет, обманывают его или нет. Если незнакомец не знает пароль, ни в коем случае нельзя с ним идти. Нужно привлечь внимание прохожих и сказать, что этот человек пытается его увести.

3. Тебя схватил чужой человек, не отпускает и тащит куда-то. Как ты поступишь?

Когда ребенка сковывает страх, он может молча поддаться и позволить чужому человеку увести себя. Обязательно нужно объяснить ребенку, что это тот самый случай, когда кричать, пинаться и царапаться не просто можно, а даже нужно. Кричать нужно изо всех сил. Если незнакомец пытается убедить прохожих в том, что он близкий человек, а ребенок просто не слушается, нужно кричать: «Помогите! Я не знаю этого человека, он пытается меня украсть!». Для того, чтобы привлечь внимание прохожих, можно даже разбить стекло камнем в витрине или машине. Ущерб от разбитого стекла не так велик, как от похищения.

4. Возьмешь угощение у незнакомого человека?

Нельзя брать конфеты, печенье, игрушки и т.п. у незнакомых людей. Ребенок должен всегда помнить об этом и не соглашаться ни при каких обстоятельствах. Только с разрешения родителей. Это должен быть четкий запрет.

5. Ты остался дома и услышал, что кто-то пытается открыть дверь. Что ты сделаешь?

Первая реакция ребенка в такой ситуации — это страх. Он должен наизусть знать адрес, номера родителей и службы спасения, чтобы незамедлительно позвонить. Разговор с оператором может занять какое-то время, поэтому сначала нужно позвонить родителям. Они могут обратиться за помощью к соседям.

6. Чужой взрослый человек просит тебя показать дорогу, донести сумку, покормить котят и т.п. Поможешь?

Ни один нормальный взрослый человек не обратится за помощью к ребенку. Это нужно знать и помнить! Если к ребенку обратились за помощью, просят куда-то довести, что-то донести, показать, он должен вежливо отказать и сказать, что родители не разрешают никуда уходить с незнакомыми людьми. Нужно закончить диалог как можно быстрее и уйти.

7. Ты познакомился на улице с мальчиком, он приглашает тебя в гости. Пойдешь?

Запретите ребенку ходить в гости к кому-либо, даже если он считает этого человека своим другом. Нельзя идти смотреть котят, кормить рыбок, играть в компьютер, есть торт и т.п. Родители всегда должны знать о месте нахождения. Ребенок должен понимать, что это не тотальный контроль, а его безопасность. Он всегда может поблагодарить за приглашение и сказать, что родители следят за его перемещением.

8. Что нужно делать, если оказался в толпе людей?

Может так случиться, что ребенок отстанет и потеряется в большой толпе людей. Здесь важно не паниковать, а попытаться успокоиться. Научите его не идти против движения, приближаться к столбам, стенам или решеткам. Нужно постепенно перемещаться к краю толпы и встать в безопасном месте.

9. Можно ли брать лекарства, если родителей нет дома?

Брать лекарства можно только с разрешения родителей. Даже если ребенок уверен, что цитрамон поможет от боли в голове, он должен спросить у мамы, папы или других близких родственников.

10. Ты остался дома один и заметил, что розетки пошел дым. Твои действия?

Научите ребенка правилам пожарной безопасности. Ни в коем случае нельзя пытаться тушить пожар самостоятельно. Первым делом нужно выйти из квартиры и обратиться к соседям.

Регулярно обновляйте знания ребенка и напоминайте об опасностях. Важно делать это спокойно и постепенно, чтобы у ребенка не возникло чувство тревоги и недоверия к миру.