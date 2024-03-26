TikTok создал совет подростков для повышения безопасности

TikTok объявил о создании совета подростков, целью которого является консультирование компании по вопросам безопасности молодых пользователей приложения. Группа, состоящая из 15 подростков из разных стран, уже начала встречи с руководством компании, включая главного исполнительного директора Шоу Чу. Этот шаг стал частью усилий TikTok по улучшению безопасности и защиты юных пользователей.

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Согласно заявлению компании, члены совета уже оказали влияние на предстоящую кампанию по медиаграмотности в США, которая будет направлена на борьбу с дезинформацией и контентом, созданным с использованием искусственного интеллекта. Группа также высказывала свои мнения относительно функции «портала для молодежи», предоставляющей ресурсы по конфиденциальности и безопасности внутри приложения.

Цель совета — консультировать по политикам и вопросам безопасности, которые часто затрагивают подростков. Группа также сотрудничает с британской организацией Praesidio Safeguarding, которая помогла отобрать подростков-членов совета. Компания подчеркивает, что члены совета получают за это вознаграждение.