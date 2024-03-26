Как понять, готова ли женщина к материнству

Материнство требует полной самоотдачи и готовности к предстоящим трудностям. Женщина должна быть не только физически, но и морально готова к воспитанию ребёнка и уходу за ним. «Клопс» обратился к психологу Светлане Посоховой с вопросом, как понять, настал ли подходящий момент.

«Человеку очень важно вовремя определить свои потребности, понять мотивы поведения и принять личностные особенности. В этом поможет психологическая диагностика. Метод выявит не только эмоциональное состояние, но и внутренние ресурсы, способности и проблемы», — прокомментировала специалист.

Психологическая диагностика может быть разной. Путь выбирается в зависимости от конкретной задачи. Светлана Посохова выделила наиболее распространённые виды тестирования пациентов, которые задумались о родительстве:

готовность к смене деятельности;

выявление страхов, агрессии, тревожности;

адаптивность к новым условиям жизни;

готовность родам — для будущих матерей.

Женщины, по словам специалиста, могут обратиться к психологу и после того, как родился ребёнок. Ведь беременность и появление малыша могут вызвать сильный стресс.

«Все мы слышали про послеродовую депрессию, когда молодая мать начинает испытывать одновременно и равнодушие к малышу, и чувство вины. В таких ситуациях, чтобы не страдали ни ребёнок, ни его родители, нужно корректировать психологическое состояние взрослых. Тут поможет перинатальная психология, которая выявляет и решает сложные проблемы, связанные с появлением детей», — обратила внимание Посохова.

С какими проблемами можно обратиться к перинатальному психологу: