Как быстро ребенку выучить стихи наизусть

Память у всех работает по-разному: одним достаточно прочитать произведение несколько раз, чтобы оно запомнилось. Другие, чтобы выучить стихотворение, прикладывают массу усилий, причем по итогам не всегда успешно. «Лента.ру» выяснила, какие методы помогут запомнить стихи любого объема и сложности в короткие сроки.

© Анна Майорова / «Лента.ру»

Восприятие на слух

Для начала стихотворение нужно прочитать медленно и внимательно целиком несколько раз. Необходимо погрузиться в содержание произведения, постараться уловить эмоции и переживания автора, поясняет в беседе с «Лентой.ру» старший методист онлайн-школы Synergy Kids, педагог-психолог Анастасия Корытцина.

не менее 3-4 раз нужно громко прочесть стихотворение школьникам-аудиалам, которые лучше воспринимают информацию на слух

Дальше в процессе заучивания можно подключить эмоции: рассказывать стихотворение как можно более артистично, с выраженными интонациями, активной жестикуляцией.

Когда ребенок будет читать стихотворение вслух, можно сделать запись на диктофон, а затем давать ему прослушивать для лучшего запоминания произведения. Готовые аудиозаписи некоторых стихотворений можно найти в свободном доступе в интернете.

Пересказ и выделение ключевых слов

В стихотворении нужно найти ритмическую структуру: определить размер, стопы, рифму, если таковая имеется.

Кроме того, произведение можно переписать на бумагу и выделить в нем ключевые фразы и слова, которые образуют стержень повествования. Попросите ребенка сразу сообщать о непонятных ему словах и выражениях в тексте, объясните их смысл. Без понимания текста сложно его запомнить Анастасия Корытцина старший методист Synergy Kids, педагог-психолог

Непонятные слова могут попадаться не только в стихотворениях программы средней и старшей школы, но и в литературе для дошкольников и учащихся начальных классов. Всегда лучше уточнить, понимает ли школьник слово, которое явно не относится к современному лексикону.

Примеры

«Стал натягивать гамаши — Говорят ему: "Не ваши!"» (С. Маршак, «Вот какой рассеянный»);

«Словно кто-то тороватый свежей, белой, пухлой ватой все убрал кусты» (А. Фет, «Мама! Глянь-ка из окошка»);

«Звучал булат, картечь визжала, рука бойцов колоть устала» (М. Лермонтов, «Бородино»);

«Гой ты, Русь, моя родная, хаты — в ризах образа...» (С.Есенин, «Гой ты, Русь моя родная»);

«Открой сомкнуты негой взоры» (А. Пушкин, «Зимнее утро»);

«Христос из иконы бежал, хитона обветренный край целовала, плача, слякоть» (В.Маяковский, «Несколько слов обо мне самом»).

Если ребенку запоминание рифм дается сложно, попросите его пересказать содержание произведения в свободной форме. Кроме того, школьнику можно задавать наводящие вопросы. С их помощью последовательность написанного будет запоминаться быстрее, а усвоение рифмы стихотворения будет даваться легче.

Для эффективного запоминания текст также можно разбить на строки или куплеты. Например, четверостишие разделить на части по две строки, после прочтения повторять наизусть, каждый раз добавляя новые строки до полного изложения. В финале прочитать стихотворение еще раз.

Иллюстрация

Чтобы выучить стих быстрее, можно подключить еще один способ запоминания информации — использовать мнемотехнику. Метод предполагает перевод текста в простые рисунки. Иллюстрации нужно делать самостоятельно, от руки. По мнению специалистов, в этот момент у человека включаются в работу и левое, и правое полушария мозга одновременно, что позволяет лучше запомнить стихотворение.

Проговаривание или прорисовывание ассоциаций, ярких образов, связанных с отдельными частями произведения, помогает лучше запомнить текст, уверена Ирина Зезюкова, преподаватель и консультант по обучению. Эксперт объясняет, что метод можно использовать по-разному в зависимости от того, насколько быстро ребенок запоминает информацию.

Кому-то будет проще запомнить стихотворение по одному рисунку на четверостишие, другим понадобиться сделать мини-рисунки к каждой строчке или даже слову

При этом много времени на создание визуальных образов тратить не нужно, рисовать надо быстро, по принципу «первое, что придет в голову», подчеркивает специалист.

После того как ребенок завершит иллюстрации, попросите его рассказать стихотворение по его же шпаргалкам. По опыту экспертов, такой способ помогает запомнить стихотворение менее, чем за полчаса: через 30 минут школьник сможет рассказать текст уже без помощи наглядных средств.

Прописывание от руки

Детям, у которых больше развита механическая память, эксперт по мнемотехнике детской онлайн-школы Гаяне Курятова советует переписать стихотворение на бумагу. При этом важно переписывать текст аккуратно, красивым почерком. Такой способ заучивания активизирует разные отделы головного мозга, запоминанию помогает мелкая моторика.

В переписанном на бумагу стихотворении Курятова рекомендует произнести вслух сначала первую строчку, прикрыть ее закладкой, попытаться рассказать прочитанное по памяти. Далее по такому же принципу ребенку нужно прочитать первую и вторую строчки, затем также закрыть их и повторить прочитанное вслух. Учить таким образом стихотворение лучше по строфам, отмечает эксперт.

Переписать стихотворение в тетрадь школьник может и после того, как выучит его наизусть, — для закрепления изученного.

Ребенку можно предложить сделать «шпаргалку» с полным текстом стихотворения или со словами, с которых начинается каждая строка или четверостишие

Такой способ подойдет для заучивания больших произведений.

Повторение по схеме

Старший методист начальных классов домашней школы «ИнтернетУрок» Раиса Семейкина рекомендует практиковать так называемое интервальное повторение. В первый день произведение нужно прочитать несколько раз и затем уделить несколько минут перед сном для его повторения. На следующее утро нужно вдумчиво и медленно прочитать стихотворение еще раз и затем рассказать по памяти.

Суть методики заключается в том, чтобы успеть повторить изученную информацию, которая находится на грани забывания

Вариантов интервального повторения много, рассмотрим две разные временные формулы.

Первый вариант интервального повторения

Согласно одной из версий методики, в первый раз стих необходимо повторить через 15-20 минут после прочтения, второй раз — через два часа. В следующий раз стихотворение желательно еще раз прочесть вслух в промежуток между 8 и 24 часами, в противном случае выученная ранее информация, вероятнее всего, сотрется из памяти. Четвертый раз текст нужно по памяти рассказать через два дня и затем — через три дня после того, как он был выучен наизусть.

Второй вариант интервального повторения

Другая версия методики предполагает следующий алгоритм: ребенку необходимо сначала повторить стихотворение через один час после прочтения, второе повторение необходимо через восемь часов. Третье — через сутки, затем через трое суток и последнее — через неделю.

Какой бы из методов изучения стихов вы ни выбрали, в финале необходимо провести итоговую проверку усвоенной информации. Для этого попросите ребенка рассказать стихотворение вслух целиком, предложите потренироваться в изложении текста перед зеркалом (если школьник уже достаточно взрослый, чтобы обходиться без проверки старших). В случае обнаружения ошибок в обоих случаях текст следует повторять снова.