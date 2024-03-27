Каждый четвертый мужчина в Москве готов уйти в декретный отпуск вместо жены

В Москве каждый четвертый мужчина однозначно готов уйти в декретный отпуск вместо жены, сообщила пресс-служба сервиса SuperJob.

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«63% мужчин трудно представить себя в роли отца в декрете: 38% категорически против, еще 25% – скорее против. Скорее возможной назвали подобную ситуацию 12%. Каждый четвертый однозначно готов уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены. В целом по стране компаний, где за прошедший год мужчины пользовались правом отпуска по уходу за ребенком до трех лет, стало меньше: 17% в 2023 году и 12% сейчас. Косвенно отрицательную динамику подтверждают и данные Росстата: в прошлом году родились всего 1,264 млн детей – минимум за 25 лет», – сказали в пресс-службе.

Участниками исследования стали трудоустроенные мужчины, состоящие в браке и планирующие детей, а также работодатели.

Ранее «Известия» сообщали, что российские женщины в среднем запрашивают зарплату на 42% ниже, чем мужчины.