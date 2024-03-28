Психолог назвала нежелающих рожать «тупиковой ветвью» эволюции

Люди, стремящиеся к «комфорту», не будут размножаться и «кончатся». Таким мнением Зара Арутюнян поделилась в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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Она пояснила, что такие «котики» и «снежинки» не приспособлены к воспитанию потомства.