Психолог назвала нежелающих рожать «тупиковой ветвью» эволюции
Люди, стремящиеся к «комфорту», не будут размножаться и «кончатся». Таким мнением Зара Арутюнян поделилась в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Она пояснила, что такие «котики» и «снежинки» не приспособлены к воспитанию потомства.
«Инстинктивно мы все хотим продолжиться, потому что дети — это единственный способ обретения бессмертия. Люди будут рожать, ибо это естественно, это нормальный ход. Что касается наших дистиллированных эгоистов и котиков, снежинок, которые за свой комфорт продадут мать родную и отца родного — это эволюционный процесс, они — тупиковая ветвь. Они не будут рожать себе подобных, они кончатся. Это механизм эволюции. Все, кто уверовали, что мир существует для тебя и для твоего комфорта, те не будут размножаться. И слава богу. Они не могут рожать людей, они не могут выращивать людей, они не понимают, как воспитывать людей, они не понимают, как справляться со сложностями жизни».