Как уберечь детей от отравлений химией и таблетками в быту

В Тольяттинской городской детской клинической больнице № 1 сообщили, что в отделение анестезиологии-реаниматологии ежегодно на скорой поступают десятки маленьких пациентов, которым диагностируют острое отравление химическими веществами. Главная причина таких случаев - родительский недосмотр.

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Острые отравления, как правило, происходят, когда маленькие дети в силу непонимания опасности трагических последствий съедают медикаменты, бытовую химию, выпивают уксус или алкоголь. Причем в 93 % случаев малыши совершают опасные шалости при наличии мам и пап или других взрослых родственников в доме.

Завотделением анестезиологии-реаниматологии тольяттинской детской больницы Антон Паршин прокомментировал: химические отравления у детей хоть и носят случайный характер, но составляют весомую долю среди несчастных случаев, происходящих с ребятами в возрасте до пяти лет. Доктор подчеркнул, что очень важно вовремя заметить неладное. Бывает, что взрослые не видели тот момент, когда малыш наелся таблеток, а симптомы могут проявиться не сразу.

Он перечислил признаки химических отравлений, которые должны заставить бить тревогу. Например, если ребенок ни с того ни с сего стал вялым и сонливым, если его кожа стала бледно-серая, посинели носогубный треугольник и губы, появилось обильное слюнотечение, рвота или судороги. Показателями химотравления также могут быть расширенные или суженные зрачки и неестественно возбужденное поведение.

При наличии подобных симптомов необходимо срочно вызывать скорую помощь. До приезда бригады медиков нужно постараться выяснить, что и в каком количестве съел ребенок. После этого нужно промыть желудок: дать выпить много теплой воды и вызвать рвоту, введя пальцы или ложку в рот малыша. Но такое промывание категорически запрещено при отравлении кислотой, щелочью, растворителем, а также в момент судорог или если ребенок находится без сознания.

Важно позаботиться о том, чтобы максимально исключить возможность возникновения таких событий. Все лекарства, бытовую химию, косметику рекомендуют хранить в недоступных для ребенка местах. Домашняя аптечка должна быть в недосягаемом для малышей месте и надежно запираться на ключ. Некоторые родители дают маленьким детям в качестве игрушек пузырьки с лекарствами и любой другой химией. Это недопустимо. На кухне убирайте как можно выше алкоголь, уксус, острый перец и другие приправы. Они должны быть скрыты от глаз дверями и ни в коем случае не красоваться на кухонном столе в свободном доступе. Не храните химвещества и лекарства в емкостях из-под пищевых продуктов или напитков, не используйте для таблеток коробки из-под конфет.

Расскажите детям, для чего используются средства бытовой химии и лекарства, как опасно их применение не по назначению. Никогда не оставляйте ребенка одного в ванной и на кухне. Бывает, хватает пары секунд, чтобы произошло несчастье.

Находясь с детьми на уличной прогулке, всегда следите, чтобы малыш не тащил в рот плоды с кустарников. Объясните ему, что существуют ядовитые ягоды и грибы, в том числе очень привлекательные на вид.