В Госдуме указали на пользу тамагочи в обучении детей обращаться со скотом

Кур и коров нельзя заводить в квартирах. Виртуальный домашний питомец более доступен.

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Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» сообщил зампред комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Многие родители по разным причинам не заводят домашних животных, а для ребёнка такая форма развлечения может быть интересной. Через неё ребёнок может лучше узнать животный мир, в том числе рыбок, кур, коров, каких-то редких животных, которых нельзя заводить в квартирах. А в рамках компьютерной игры ребёнок будет понимать, как за этими животными ухаживать, с какими, например, надо быть осторожным. Мы должны учить наших детей любить природу, ухаживать за животными».

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