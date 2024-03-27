Как мотивировать ребенка заниматься на каникулах

Чтобы мотивировать ребенка заниматься учебой во время каникул, родителям нужно помочь ему составить график, посоветовала психолог Марианна Тетера. В разговоре с MK.RU специалист уточнила, что весь объем работы можно распределить по дням. Важно дать понять ребенку, что у него останется больше свободного времени, если он быстрее справится с заданиями.

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Нужно выделить в его графике время на учебу, оценить объем работы, распределить по дням. Ребенок должен знать: чем быстрее он справится с заданием, тем больше у него будет свободного времени. Это выступит дополнительной мотивацией, — посоветовала психолог.

Во время каникул занятия рекомендуется сократить до минимума. Учеба должна отойти на второй план, но полностью отказываться от нее не стоит. Тетера отметила, что не надо пугать ребенка неудачами в будущем, если он будет просто отдыхать. Лучше мотивировать его, объясняя, какие положительные последствия несут занятия на каникулах. Следует хвалить ребенка за успехи. Если он не справляется с какими-либо занятиями, взрослым нужно вовлечься в процесс и вместе разобраться со сложными темами. Психолог посоветовала награждать ребенка за усидчивость. Например, можно организовать совместную поездку в то место, которое он хотел посетить.