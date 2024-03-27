Названы города мечты для отдыха у российских детей

Российские дети мечтают отдохнуть в Сочи, Анапе и Геленджике. К такому выводу пришли представители туроператора АЛЕАН, сообщает Ассоицация туроператоров России (АТОР).

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Уточняется, что в преддверии II Всероссийского конкурса юного художника «Место в России, где я мечтаю побывать», который стартует 1 апреля 2024 года, специалисты проанализировали работы, которые участвовали в конкурсе детского рисунка в 2023 году, и выделили самые упоминаемые локации.

Так, по данным аналитиков, чаще всего дети изображали в своих работах Краснодарский край — 17 процентов участников конкурса. Среди самых желанных городов региона для отдыха они выделили Сочи (60 процентов), Анапу (23 процента) и Геленджик (13 процентов).

Кроме того, юные россияне мечтают провести каникулы в Санкт-Петербурге (14 процентов) — на рисунках они изображали азводные мосты, Исаакиевский собор, Эрмитаж и Петергоф.

Вдобавок в список наиболее желанных локаций для поездок у детей вошли Байкал (8 процентов), Крым (7 процентов) и Москва (9 процентов).